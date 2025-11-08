Tersine göç başlıyor: Köye dönene hibe desteği geliyor!

Türkiye'de kırsal nüfusun hızla azalması ve özellikle genç nüfusun kentlere göç etmesi sorununa çözüm bulmak amacıyla hükümet, "tersine göçü" teşvik edecek bir program hazırladı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, alınacak yeni tedbirlerle kırsal kalkınma desteklenecek.

KÖYE DÖNENE HİBE DESTEĞİ

Cumhurbaşkanlığı 2026 yılı programında yer verilen bu ilave tedbirler kapsamında, köye dönmek isteyen vatandaşlara hibe destekleri sağlanacak. Program, şu anda büyük bölümünü ileri yaştakilerin oluşturduğu 5,7 milyonluk köy ve belde nüfusunu gençleştirmeyi amaçlıyor.

Kırsal bölgelerde ekonomik faaliyeti artırmak amacıyla yeni projelere odaklanılacak. Bu çerçevede, yenilenebilir enerji projeleri, kırsal turizm faaliyetleri, el sanatları ve zanaatkarlık desteklenecek ve organik tarım için pilot projelere devlet desteği sağlanacak.