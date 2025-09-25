Ters yönün bedeli ağır oldu! 'Polis çağır' dedi cezadan kurtulamadı

Olay, dün sabah saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde, trafiğin en işlek olduğu anlarda meydana geldi. Tek yön tabelasını hiçe sayarak sokağa ters yönden giren 34 NNS 666 plakalı minibüsün sürücüsü, kurallara uygun şekilde ilerleyen bir otomobil ile kafa kafaya geldi. Otomobil sürücüsü, yol vermeyerek minibüs şoförünü uyardı ve kural ihlalini sonlandırmasını istedi. Tartışmanın alevlenmesi üzerine "Polisi çağıracağım" diyen sürücüye, minibüs şoförünün yanıtı "Polis çağır sıkıntı yok" oldu.

Bir süre devam eden sözlü tartışmanın ardından olay yerinden hızla uzaklaşan minibüs şoförü, şikayetten kurtulduğunu zannetti. Ancak otomobil sürücüsü, durumu polise bildirdi. Harekete geçen trafik ekipleri, sürücüyü plakadan tespit etti.

Polisin sürücüye, "Ters yönde araç kullanmak" suçundan tam 9 bin 267 lira idari para cezası kesildi.