Ters yönün bedeli ağır oldu! 'Polis çağır' dedi cezadan kurtulamadı

Ters yönün bedeli ağır oldu! 'Polis çağır' dedi cezadan kurtulamadı
Yayınlanma:
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde tek yönlü sokakta ters yönden ilerleyen minibüs şoförü, kendisini uyaran otomobil sürücüsüne "Polis çağır sıkıntı yok" diyerek meydan okudu. Ancak bu tavrı, kendisine 9 bin 267 liralık para cezası olarak geri döndü.

Olay, dün sabah saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde, trafiğin en işlek olduğu anlarda meydana geldi. Tek yön tabelasını hiçe sayarak sokağa ters yönden giren 34 NNS 666 plakalı minibüsün sürücüsü, kurallara uygun şekilde ilerleyen bir otomobil ile kafa kafaya geldi. Otomobil sürücüsü, yol vermeyerek minibüs şoförünü uyardı ve kural ihlalini sonlandırmasını istedi. Tartışmanın alevlenmesi üzerine "Polisi çağıracağım" diyen sürücüye, minibüs şoförünün yanıtı "Polis çağır sıkıntı yok" oldu.

istanbul-sultangazide-suruculerin-ter-930780-276474.jpg

Bir süre devam eden sözlü tartışmanın ardından olay yerinden hızla uzaklaşan minibüs şoförü, şikayetten kurtulduğunu zannetti. Ancak otomobil sürücüsü, durumu polise bildirdi. Harekete geçen trafik ekipleri, sürücüyü plakadan tespit etti.

istanbul-sultangazide-suruculerin-ter-930783-276474.jpg

Polisin sürücüye, "Ters yönde araç kullanmak" suçundan tam 9 bin 267 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Türkiye
Şoför "Neden kart basmadın?" diye sordu ortalık karıştı! Küçük kız hıçkırıklara boğuldu
Şoför "Neden kart basmadın?" diye sordu ortalık karıştı! Küçük kız hıçkırıklara boğuldu
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesinde ne konuştuğunu açıkladı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesinde ne konuştuğunu açıkladı
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor