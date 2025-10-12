Ters yönden giden motosikletli çocuğa çarptı! Korkunç anlar kamerada
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Mücahitler Bulvarı’nda , saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen ve ters yönde ilerleyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen küçük yaşlardaki bir çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen çocuk, başını yere çarptı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI!
Çocuk yere yığılırken sürücü ise hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ!
Hafif yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri ise, kaçan sürücünün yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Kaynak:DHA