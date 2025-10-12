Ters yönden giden motosikletli çocuğa çarptı! Korkunç anlar kamerada

Adana’da ters yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü,, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.