Termometreler 33'ü gösterdi: Sahiller doldu taştı

Termometreler 33'ü gösterdi: Sahiller doldu taştı
Yayınlanma:
Antalya’da ağustosun son gününde termometreler 33 dereceyi gösterirken, yerli ve yabancı turistler, sahilleri doldurdu.

Antalya'da, ağustos ayının son gününde hava sıcaklığı 33 dereceye ulaştı. Nem oranı yüzde 68, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece ölçüldü.

Sıcak havanın etkisiyle Konyaaltı Sahili'nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk meydana geldi. Plajlarda şemsiye altlarını tercih edenlerin yanı sıra sıcak havadan bunalan turistler, 30 derece sıcaklıktaki denizde serinlemeye çalıştı.

antalyada-agustos-ayninin-son-gunu-term-890809-264570.jpg

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER SAHİLLERİ DOLDURDU

Okulların açılmasına sayılı günler kala çocuklar için tatilin son günleri yaşanırken, yerli ve yabancı turistler Antalya sahillerini doldurdu. Kentte geçen haftalarda sıcaklık rekorları kırılırken, eylül ayında da 30 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi ile turizm sezonunun kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor.

antalyada-agustos-ayninin-son-gunu-term-890810-264570.jpg

antalyada-agustos-ayninin-son-gunu-term-890807-264570.jpg

antalyada-agustos-ayninin-son-gunu-term-890808-264570.jpg

antalyada-agustos-ayninin-son-gunu-term-890806-264570.jpg

antalyada-agustos-ayninin-son-gunu-term-890805-264570.jpg

Kaynak:DHA

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Anne ve babasını darbedip 1 kişiyi rehin alan zanlı yakalandı
Anne ve babasını darbedip 1 kişiyi rehin alan zanlı yakalandı
Karabük’te feci kaza! 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Karabük’te feci kaza! 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Nemrut'ta ayı saldırısı: Son anda kurtuldu, valilik alanı ziyarete kapattı
Nemrut'ta ayı saldırısı: Son anda kurtuldu, valilik alanı ziyarete kapattı