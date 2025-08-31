Termometreler 33'ü gösterdi: Sahiller doldu taştı

Antalya'da, ağustos ayının son gününde hava sıcaklığı 33 dereceye ulaştı. Nem oranı yüzde 68, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece ölçüldü.

Sıcak havanın etkisiyle Konyaaltı Sahili'nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk meydana geldi. Plajlarda şemsiye altlarını tercih edenlerin yanı sıra sıcak havadan bunalan turistler, 30 derece sıcaklıktaki denizde serinlemeye çalıştı.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER SAHİLLERİ DOLDURDU

Okulların açılmasına sayılı günler kala çocuklar için tatilin son günleri yaşanırken, yerli ve yabancı turistler Antalya sahillerini doldurdu. Kentte geçen haftalarda sıcaklık rekorları kırılırken, eylül ayında da 30 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi ile turizm sezonunun kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor.