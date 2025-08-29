Terastan zemine düştü: Genç kız ölümle pençeleşiyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde15 yaşındaki Eylül K. 3 katlı binanın teras katından zemine düştü.
Saat 00.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Beyazgül Sokak'ta meydana gelen talihsiz olayda, Eylül K.'nın teras kattaki pencerede otururken dengesini kaybederek 8'nci kattan beton zemine düştüğü iddia edildi.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARALI EYLÜL HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrollerde genç kızın ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı genç kız, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavisi devam eden Eylül K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.