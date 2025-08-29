Terastan zemine düştü: Genç kız ölümle pençeleşiyor

Bursa'da Eylül K. üç katlı bir binanın terasındaki pencereden beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan genç kızın ağır yaralandığı ve hayati tehlikesin bulunduğu öğrenildi.

