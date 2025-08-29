Terastan zemine düştü: Genç kız ölümle pençeleşiyor

Terastan zemine düştü: Genç kız ölümle pençeleşiyor
Yayınlanma:
Bursa'da Eylül K. üç katlı bir binanın terasındaki pencereden beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan genç kızın ağır yaralandığı ve hayati tehlikesin bulunduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde15 yaşındaki Eylül K. 3 katlı binanın teras katından zemine düştü.

Saat 00.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Beyazgül Sokak'ta meydana gelen talihsiz olayda, Eylül K.'nın teras kattaki pencerede otururken dengesini kaybederek 8'nci kattan beton zemine düştüğü iddia edildi.

3uncu-kattan-dusen-eylul-agir-yaraland-886315-263388.jpg

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3uncu-kattan-dusen-eylul-agir-yaraland-886314-263388.jpg

AĞIR YARALI EYLÜL HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrollerde genç kızın ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı genç kız, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden Eylül K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

