TEM'de feci kaza! Yabancıları taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Sultanbeyli TEM Otoyolu’nda sabaha karşı 03.00 sularında yabancı turistleri taşıyan minibüs ile başka bir minibüs çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'ndaki feci trafik kazası saat 03.00 sularında TEM Otoyolu Ankara istikameti Sultanbeyli mevkii meydana geldi. Yabancı turistleri taşıyan minibüs ile aynı yönde ilerleyen bir başka minibüs çarpıştı.

s1.jpg

9 KİŞİ YARALANDI

Kazanın şiddetiyle minibüslerden birinde bulunan bir yolcu araçta sıkıştı. Sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. İki minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.

s2.jpg

Yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananlarında sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

s3.jpg

ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

Kazanın ardından TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde iki şerit bir süre trafiğe kapandı.

s4.jpg

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

