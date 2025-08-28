TEM'de feci kaza! Yabancıları taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
TEM Otoyolu'ndaki feci trafik kazası saat 03.00 sularında TEM Otoyolu Ankara istikameti Sultanbeyli mevkii meydana geldi. Yabancı turistleri taşıyan minibüs ile aynı yönde ilerleyen bir başka minibüs çarpıştı.
9 KİŞİ YARALANDI
Kazanın şiddetiyle minibüslerden birinde bulunan bir yolcu araçta sıkıştı. Sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. İki minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananlarında sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI
Kazanın ardından TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde iki şerit bir süre trafiğe kapandı.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)