TELE 1 bu gece karartılıyor! Yavaş'tan destek açıklaması

Yayınlanma:
TELE 1 kanalına RTÜK tarafından verilen 5 günlük ekran karartma cezası mahkemeden aksi yönde karar çıkmaması halinde bu gece karartılacak. ABB Başkanı Yavaş TELE 1'e destek açıklamasında bulundu.

Ankara 23. İdare Mahkemesi, TELE1 kanalına, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) verdiği 5 günlük "ekran karartma" cezasının yürütmesinin durdurulması istemini reddetmişti. Ankara Bölge İdari Mahkemesi bugün aksi yönde bir karar almazsa TELE1 kanalı 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan geceden (bu gece) itibaren 5 gün kararacak.

MANSUR YAVAŞ: KABUL ETMİYOR BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YANINDA DURUYORUZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından TELE1'e destek açıklamasında bulundu.

ekran-goruntusu-2025-08-31-110636.png

Sosyal medya hesabından TELE 1'e destek açıklamasında bulunan Yavaş, karartma kararını kabul etmediklerini, basın özgürlüğünün yanında duracağını şu sözler ile kaydetti:

  • "Basının susturulması, demokrasinin sesinin kısılması demektir. TELE1’in ekranının karartılmasını kabul etmiyor, basın özgürlüğünün yanında duruyoruz. Bu süre zarfında TELE1’e destek için gündeme dair tüm gelişmeleri, http://tele1.com.tr üzerinden takip edeceğim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

