Tekne faciasında hayatlarını kaybetmişlerdi! 2 balıkçı son yolculuğuna uğurlandı
Yayınlanma:
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü açıklarında meydana gelen deniz kazasında hayatını kaybeden balıkçılardan 53 yaşındaki Salih Kocaman ve 40 yaşındaki Ayhan Yavaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakale’nin Gelibolu ilçesindeki Saros Körfezi’nde, geçtiğimiz gün saat 17.30 sıralarında balık tutmak için denize açılan dört kişilik grup, Bakla Burnu açıklarında henüz bilinmeyen bir sebeple teknelerinin alabora olması sonucu suya gömüldü. 43 yaşındaki Orhan Yavaş, yüzerek karaya çıkmayı başardı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

10 METRE DERİNLİKTE BULUNDU!

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında, Mustafa Yaldızlı ve Ayhan Yavaş’ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp olan Salih Kocaman ise Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar tarafından, 10 metre derinlikte batan teknenin yanında bulundu.

2 BALIKÇI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Salih Kocaman ve Ayhan Yavaş için bugün Güneyli köyü camisinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, kazadan sağ kurtulan Orhan Yavaş ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve köy halkı katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende Kocaman ve Yavaş, Güneyli Köyü Mezarlığı’nda gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Hayatını kaybeden diğer balıkçı Mustafa Yaldızlı’nın cenazesinin ise ikindi vakti kılınacak namazın ardından Gelibolu’da defnedileceği bildirildi.

Kaynak:DHA

