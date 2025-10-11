Çanakkale'de can pazarı: Batan teknedeki 2 kişi öldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçı teknesi battı. Feci kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, kayup olan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Salih Kocaman, arkadaşları Ayhan Yavaş, Ayhan Yaldızlı ve Orhan Yavaş ile birlikte Güneyli koyundan balık avı için tekneyle denize açıldı. Tekne henüz bilinmeyen nedenle Bakla Burnu açıklarında battı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ KAYIP

Feci olayda teknedekilerde Orhan Yavaş yüzerek karaya çıkarken, Ayhan Yavaş ve Ayhan Yaldızlı yaşamını yitirdi.

Kayıp olduğu bildirilen Salih Kocaman'ın bulunması için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Yavaş ve Yaldızlı'nın cenazeleri sahilden alınıp ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhan Yavaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

