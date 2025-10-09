Çanakkale'de orman yangını sonrası korkunç bulgu: Yanmış halde erkek cesedi bulundu

Yayınlanma:
Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde ağustos ayında çıkan orman yangınının ardından yapılan arazi çalışmaları sırasında yanmış bir ceset bulundu.

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde ağustos ayında büyük hasara yol açan orman yangını sonrası bölgede yapılan arazi çalışmalarında yanmış halde bir erkek cesedi bulundu.

Ekiplerin durumu derhal jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve kriminal ekip sevk edildi.

CESET YANINDA CEP TELEFONU VE KOL SAATİ ÇIKTI

Jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu bölgede detaylı incelemeler yaptı. Yapılan araştırmada, yanmış cansız bedenin yakınında bir cep telefonu ve bir kol saati bulundu.

Olay yerinde Cumhuriyet savcısının incelemesi tamamlandıktan sonra, cansız beden kesin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bulunan cep telefonu ve kol saati ise, kimliklendirme ve olayın aydınlatılması için jandarma kriminal ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

