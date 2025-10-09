Antalya’da yangın paniği! Ev alev topuna döndü

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Şekerhane Mahallesi Mütevelli sokakta meydana gelen olayda, bir binanın giriş katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI !

Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmaların sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, evde hasar meydana gelirken olayın ardından panik yaşayan ev sahibi kadın fenalık geçirdi. Fenalaşan kadına sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldığı bildirildi.