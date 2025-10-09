Antalya’da yangın paniği! Ev alev topuna döndü

Antalya’da yangın paniği! Ev alev topuna döndü
Yayınlanma:
Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Şekerhane Mahallesi Mütevelli sokakta meydana gelen olayda, bir binanın giriş katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI !

Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmaların sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, evde hasar meydana gelirken olayın ardından panik yaşayan ev sahibi kadın fenalık geçirdi. Fenalaşan kadına sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Hatay’da yangın paniği! Gökyüzünü kara dumanlar kapladıHatay’da yangın paniği! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı

Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:DHA

Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
Türkiye
Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi
Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi
Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı
Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı
Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü
Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü