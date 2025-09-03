Tekirdağ’da yangın paniği! Fabrika alev alev yandı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bulunan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın çalışanların olmadığı bir zamanda meydana gelirken alevleri fark eden güvenlik görevlileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinin zarar gördüğü bildirildi. Yangının neden çıktığını tespit etmek amacıyla çalışma başlatıldı.

