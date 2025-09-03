İki ildeki ormanlar günlerdir cayır cayır yanıyor! Dumanlar Ankara'ya ulaştı

Kastamonu ve Karabük sınırında çıkan orman yangınları geniş bir alana yayılırken, Ankara’da hissedilen yoğun duman üzerine Ankara Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde ilimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle ilimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup, ilimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır.”

Pazar günü Karabük'ün Eflani ilçesinde başlayan yangın, Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçradı. Ardından Akgeçit köyünün Karasu Mahallesi'nde ikinci bir yangın daha çıktı. İki yangın arasındaki 5 kilometrelik mesafede ekipler, alevlerin birleşmesini önlemek için yoğun çaba harcıyor.

Yangınlara 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 182 personelle müdahale ediliyor. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale durdurulsa da ekipler gece boyunca karadan çalışmalara devam etti.

DOKUZ KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerinden 437 kişi tahliye edildi. 496 büyük ve küçükbaş hayvan da güvenli bölgelere taşındı. Daha sonra Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köyleri de AFAD koordinesinde boşaltıldı.

Kastamonu Valiliği, tahliyelerin kapsamını şu şekilde duyurdu:

“31 Ağustos 2025 tarihinde Karabük’ün Eflani ilçesinde başlayan orman yangını, büyüyerek ilimiz Araç ilçesine bağlı, Güzelce köyü sınırlarındaki ormana sirayet etmiştir. Daha önce tahliye edilen köylerin dışında Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köyleri de Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinasyonunda tahliye edilmektedir.”

YANGININ DEHŞETİNİ ANLATTI

Yangının evlerine kadar yaklaştığını anlatan köylüler büyük korku yaşadı. Karasu Mahallesi'nde yaşayan Aziz Okutucu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bize 100 metre kadar yaklaştı. Çok korktuk, gece sabaha kadar uyumadık. Ha şimdi ha birazdan gelecek diye. İtfaiyenin çalışması neticesinde kurtulabildik, şükür. Şurada yangın vanamız vardı. Bir şey olursa diye oraya hortum bağladık, hazırlıklar yaptık.”

KARABÜK'TE BİR NOKTA DA DAHA YANGIN

Karabük merkez Aladağ mevkisinde çıkan yangına da hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Valilik, Kahyalar köyünde saat 15.26’da çıkan yangına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Yangına 5 helikopter, 101 araç ve 379 personelle müdahale edilmektedir. Yangının seyrine bağlı olarak yerleşim yerlerine yakın Kahyalar köyü Kabaoglu Mahallesi, Saitler köyü Güney ve Horozlar mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edilmiş olup vatandaşlarımızın can güvenliği amacıyla gerekli tüm önlemler alınmıştır. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir.”

YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yapılan soruşturmada, yangının ormanda kesim işi yapan Afganistan uyruklu işçilerin yemek molası sırasında kullandıkları çadırdan çıktığı tespit edildi. Çadırın tutuşmasıyla alevlerin ormana yayıldığı değerlendirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü adli kontrolle serbest bırakıldı, biri savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

DUMANLAR NEDENİYLE KARA YOLU KAPANDI

Yangınlar nedeniyle Kastamonu-Karabük kara yolu yoğun duman nedeniyle kapatıldı. Yol daha sonra kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Yangınla mücadele karadan devam ederken, sarp arazi ekiplerin ilerlemesini zorlaştırıyor.