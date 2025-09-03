Önce çocuğunu attı sonra kendisi atladı

Önce çocuğunu attı sonra kendisi atladı
Yayınlanma:
Bursa'nın Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde, 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan anne, çocuğunu alevlerden kurtarmak için önce onu üçüncü kattan aşağı bıraktı, ardından kendisi atladı.

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde, 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın korku dolu anlara sahne oldu.

Saat 19.00 civarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, evde mahsur kalan anne, çocuğunu alevlerden kurtarmak için çaresizce pencereye yöneldi. Anne, önce pervazda tuttuğu çocuğunu üçüncü kattan aşağı bıraktı, ardından kendisi de atladı. Bu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan anne ve çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ise halen araştırılıyor.

ekran-goruntusu-2025-09-03-100416.png

