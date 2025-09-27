Tekirdağ’da ELMAS zamanı: Lise-sanayi iş birliği güçleniyor

Tekirdağ’da, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında ELMAS Programı Çalıştayı düzenlendi. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki etkinlikte, mesleki eğitimin önemi ve programın sağlayacağı katkılar gündeme geldi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, meslek liselerinin hem birey hem toplum açısından çok yönlü faydalar sunduğunu belirtti. Soytürk, şunları ifade etti:

"Meslek liselerinde öğrenciler, mezun olmadan staj ve uygulamalı eğitim sayesinde iş tecrübesi kazanır. Öğrenciler, kültür derslerinin yanında mesleki beceriler de edinir. Sanayi, turizm ve hizmet sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirilir. Okul mezunları, kendi işlerini kurma şansına sahip olur. Gençler, erken yaşta çalışma hayatının içinde oldukları için öz güvenleri gelişir."

PİLOT OKUL SEÇİLDİ

Vali Soytürk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen ELMAS Programı’nın önemine değinerek, programın savunma sanayii ve stratejik sektörler için yetişmiş insan gücünü artırmayı amaçladığını vurguladı. Soytürk şöyle konuştu:

"Bu program ile ayrıca kamu, özel sektör ve eğitim kurumları arasında sürdürülebilir işbirliği mekanizmaları, okullarda yeni atölye ile laboratuvarlar kurulacak ve yerli ve milli üretim süreçlerine doğrudan katkı sunulacaktır. Veliköy OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de Türkiye genelinde pilot olarak seçilen 13 mesleki ve teknik lisesinden biri oldu."

Programa Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş ile Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş da katıldı. Karataş, savunma sanayiiyle ilgili güncel gelişmeleri paylaşırken, Aktaş da sektörün ihtiyaçlarına dair sunum yaptı.

Etkinlikte ayrıca Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ercan Alpay, Çerkezköy TSO Başkanı Ahmet Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, çeşitli kurum müdürleri ve sanayi temsilcileri de yer aldı.