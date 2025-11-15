Tekirdağ'da denize açılan balıkçının cesedi bulundu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ikamet eden ve Tekirdağ açıklarında kaybolan balıkçı İsmail Ağırman'ın cansız bedeni bulundu.
Gelibolu'nun Kavakköy beldesinde yaşayan 50 yaşındaki Ağırman, oğluyla birlikte balık avı için Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine gitmiş ve denize açılmıştı. Bir süre sonra gözden kaybolan Ağırman'dan haber alamayan ailesi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye hızla Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilerek Kızılcaterzi mevkisi açıklarında arama çalışması başlatıldı. Dalış timlerinin de destek verdiği arama kurtarma faaliyeti kapsamında, Ağırman'ın cansız bedeni kıyıdan yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulundu.
Ağırman'ın cenazesi, kıyıya çıkarılıp olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)