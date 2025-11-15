Tekirdağ'da denize açılan balıkçının cesedi bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan ve oğluyla birlikte Tekirdağ'da balık tutmak için denize açılan İsmail Ağırman'ın (50) cansız bedeni bulundu. Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerince yürütülen arama kurtarma çalışmaları, acı haberle sonuçlandı.