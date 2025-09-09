Tekirdağ'da dehşet anları: Anne ve oğlu minibüsün altında kaldı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, okula gitmek isterken yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğlu servis minibüsünün çarpmasıyla yaralandı.

Saat 09.30 sıralarında Saray'ın Büyükyoncalı Mahallesi Bozoba Cami Sokak üzerinde meydana gelen kazada anne K.G. 7 yaşındaki oğlu E.G.'yi okula götürürken yolun karşısına geçmek istedi.

ANNE VE ÇOCUĞU MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Bu sırada S.Z.'nin kullandığı 59 S 2176 plakalı servis minibüsü çarptı.

Anne ve oğlu minibüsün altında kalarak bir süre sürüklendi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların sürücüyü uyarmasıyla minibüs şoförü aracı durdurdu.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralanan anne ile oğlu Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Anne ile oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma, minibüs sürücüsü S.Z.'yi gözaltına alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.