Tekirdağ'da dehşet anları: Anne ve oğlu minibüsün altında kaldı

Tekirdağ'da dehşet anları: Anne ve oğlu minibüsün altında kaldı
Yayınlanma:
Tekirdağ'da okula gitmek isterken yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 7 yaşındaki oğlu servis aracının altında kalarak yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, okula gitmek isterken yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğlu servis minibüsünün çarpmasıyla yaralandı.

okul-yolunda-servis-minibusunun-carptigi-904357-268661.jpg

Saat 09.30 sıralarında Saray'ın Büyükyoncalı Mahallesi Bozoba Cami Sokak üzerinde meydana gelen kazada anne K.G. 7 yaşındaki oğlu E.G.'yi okula götürürken yolun karşısına geçmek istedi.

okul-yolunda-servis-minibusunun-carptigi-904356-268661.jpg

ANNE VE ÇOCUĞU MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Bu sırada S.Z.'nin kullandığı 59 S 2176 plakalı servis minibüsü çarptı.

Anne ve oğlu minibüsün altında kalarak bir süre sürüklendi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların sürücüyü uyarmasıyla minibüs şoförü aracı durdurdu.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

okul-yolunda-servis-minibusunun-carptigi-904354-268661.jpg

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralanan anne ile oğlu Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Anne ile oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma, minibüs sürücüsü S.Z.'yi gözaltına alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

okul-yolunda-servis-minibusunun-carptigi-904353-268661.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
Muhittin Böcek hastaneye sevk edildi!
Muhittin Böcek hastaneye sevk edildi!
Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem!
Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem!
Virajda feci çarpışma: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Virajda feci çarpışma: 4 kişi hastaneye kaldırıldı