Tek başına yaşadığı evde ölü bulundu
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 67 yaşındaki Fatma Çağış, tek başına yaşadığı evde cansız bedeni bulundu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre yakınları, tek katlı evinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Fatma Cağış'a ulaşamadı.

EKİPLERİ ÇAĞIŞ'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dün akşam saatlerinde eve giren ekipler Cağış'ı, hareketsiz halde yerde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından evde yapılan ilk incelemede, Cağış'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cağış'ın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

