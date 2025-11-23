Tezkeresine 10 gün kalan askerin şüpheli ölümü! "Kendini astı dediler boğazında ip yoktu"

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde yaşayan Horuz ailesi, Sivas'ta vatani görevini yapan oğulları İbrahim Halil Horuz'un (21) vefat haberiyle sarsıldı.

Dün (22 Kasım) hayatını kaybettiği belirtilen İbrahim Halil Horuz’un cenazesi, aynı günün akşam saatlerinde memleketi Şanlıurfa’ya getirildi. Düzenlenen resmi törenin ardından Yeni Asri Mezarlığı’na defnedildi. Sivas Temeltepe 5. Piyade Er Eğitim Tugayı’nda er olarak görev yapan Horuz'un tezkeresini almasına sadece 10 gün kaldığı öğrenildi.

"BOĞAZINDA HİÇBİR İZ YOKTU İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYORUM"

Serbestiyet'e konuşan anne Cazibe Horuz, kendilerine oğlunun ölüm nedeni olarak "telle kendini boğarak intihar ettiği"nin söylendiğini ancak bu açıklamayı inandırıcı bulmadığını belirtti. Anne Horuz, yaşadıklarını ve şüphelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Oğlumun kendini telle boğup intihar ettiğini söylediler. Ben morga gider gitmez boğazını kontrol ettim, hiçbir iz yoktu. Ben oğlumun kendisini öldürdüğüne inanmıyorum. Oğlumun herhangi bir psikolojik sorunu yoktu. Bir hafta önce konuştuğumuzda, ‘Anne, sevdiğim yemekleri yap, az kaldı geliyorum’ dedi. Dönüş gününü sayıyordu. Eve kavuşmayı dört gözle bekliyordu. Yetkililerden, gerçek bir soruşturma yapılmasını istiyorum. Oğlum nasıl öldü? Bana bunun cevabını verin.”

Şanlıurfa'nın Arap aşiretlerinden Tealbe aşiretine mensup olan Horuz ailesi, Tayy Taziye Evi’nde taziyeleri kabul ederken, gerçeğin ortaya çıkması için otopsi raporunun açıklanmasını beklediklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade ediyor.

İKİ AY ARAYLA İKİNCİ ŞÜPHELİ ÖLÜM: CELİL AĞAÇ İLE AKRABAYDI

Hayatını kaybeden İbrahim Halil Horuz’un, Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda jandarma personeli olarak askerlik görevini yapmaktayken 2 ay önce nöbet kulübesinde alnından vurulmuş halde ölü bulunan ve ailesine intihar ettiği bildirilen Celil Ağaç ile de uzaktan akraba olduğu öğrenildi.

Celil Ağaç’ın Şanlıurfa’da yaşayan ailesi de Serbestiyet’e konuşarak, oğullarının intihar ettiğine inanmadıklarını söylemişti. Ağabeyi Ömer Ağaç, “Basit bir meseleden tartıştığı başka birkaç er onu dövmüş, komutanlar müdahale etmiş. Kavga ettiği erlerden biri ‘nöbet gününü bekle Cuma’ya sağ çıkamayacaksın’ demiş. Pazartesi’de anneme telefonda ‘Seni öldüreceğiz diyorlar’ demiş. Bu konuşmadan 7-8 saat sonra ölü bulunmuş” diye konuşmuştu.

Ağabeyi Ömer Ağaç, Serbestiyet’e şunları anlatmıştı:

“Celil, geçen hafta bazı arkadaşlarıyla basit bir nedenden tartışmış. ‘Terliğimi çalmışsınız’ demiş. Bunun üzerine birkaç kişi üzerine yürüyüp dövmüşler. Komutanlar araya girmiş, koğuşlarını değiştirmişler. Daha sonra Celil kışlada yürürken kavga ettiği erlerden biri önünü kesip, ‘Sen nöbet gününü bekle, gündüzün karanlık olacak. Cuma’ya sağ çıkmayacaksın’ diyerek tehdit etmiş.”

Ağabeyi, Celil'in annesiyle yaptığı son konuşmayı ise şöyle aktarmıştı:

“Celil’le aile olarak bizim son temasımız, hayatını kaybettiği haberini almamızdan önceki gün yani 22 Eylül Pazartesi günü oldu. Celil, Pazartesi günü ikindi vakti annemle yaptığı bu son konuşmada ‘Bana, seni öldüreceğiz diyorlar’ demiş. O konuşmanın sonunda da ‘Daha sonra arayacağım’ dedi. Ondan sonra da bir daha ulaşamadık... Kardeşimin, gece 2 sularında nöbet tuttuğu alanda alnından vurulmuş halde bulunduğunu söylediler. Yani kardeşim, annemle konuştuktan 7-8 saat sonra vefat etmiş.”

Ömer Ağaç, intihar iddiasıyla rapor arasındaki çelişkiye de dikkat çekmişti: