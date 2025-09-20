Tehlike geçti: İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombalar etkisiz hale getirildi

Berlin’de Spandau ve Mitte’de bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombalar güvenli şekilde etkisiz hale getirildi.

Uzman ekiplerin incelmesi sonucu Mitte’de bulunan bombanın tehlikeli olmadığı ortaya çıktı.

ÇIKARILIP İMHA EDİLMEK İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Spree Nehri’ndeki Fischerinsel yakınlarında bulunan patlayıcı, güvenli bir şekilde çıkarılıp imha edilmek için götürüldü.

Bombalar imha edilmeden önce 10 bin kişi tahliye edildi. Tehlikenin bulunmadığı öğrenilince vatandaşlar evlerine döndü.

Spandau’nun Hakenfelde semtinde ise durum daha ciddiydi.

Neuendorfer Straße çevresinde 12.400 kişi evlerinden tahliye edilirken, 100 kilogram ağırlığındaki bomba ekipler tarafından imha edildi.

EN BÜYÜK BOMBA TAHLİYESİ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Bu tahliye, Berlin’de bugüne kadar yapılan en büyük bomba tahliyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Bu tür durumlarda vatandaşların uyarılara dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan yetkililer, olası risklere karşı her zaman hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.