Tefecilik operasyonunda 26 şüpheliden 4'üne tutuklama

Tefecilik operasyonunda 26 şüpheliden 4'üne tutuklama
Yayınlanma:
Bitlis merkezli 7 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında av tüfeği, tabanca mermisi, çek, senet ve tapu ele geçirildi.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri tarafından, Bitlis merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu düzenlendi.

AKP'deki İzmir krizinin altından 'tefecilik' çıktı! Köylüler 'tarlamıza çöktüler' deyip savcılığa koştuAKP'deki İzmir krizinin altından 'tefecilik' çıktı! Köylüler 'tarlamıza çöktüler' deyip savcılığa koştu

Tefecilik operasyonunda 3 kişi tutuklandıTefecilik operasyonunda 3 kişi tutuklandı

29 ŞÜPHELİYE YÖNELİK 35 ADRESTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Bitlis ile Ankara, İstanbul, Gaziantep, Batman, Siirt ve Şırnak'ta 29 şüpheliye yönelik 35 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

26 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 26 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3'ünün yakalaması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 1 ruhsatsız av tüfeği, 24 tabanca mermisi, çok sayıda çek, senet, bono ve tapu ele geçirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Türkiye
Şanlıurfa’da taş, sopa ve silahlı kavga: 6 yaralı
Şanlıurfa’da taş, sopa ve silahlı kavga: 6 yaralı
Siirt’te elektrik direği alev aldı
Siirt’te elektrik direği alev aldı
999 yurttaş tavuk dönerden zehirlenmişti! Halk sağlığıyla oynamaya mahkemeden ödül gibi ceza
999 yurttaş tavuk dönerden zehirlenmişti! Halk sağlığıyla oynamaya mahkemeden ödül gibi ceza