Tefecilik operasyonunda 26 şüpheliden 4'üne tutuklama

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri tarafından, Bitlis merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu düzenlendi.

Tefecilik operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında Bitlis ile Ankara, İstanbul, Gaziantep, Batman, Siirt ve Şırnak'ta 29 şüpheliye yönelik 35 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 26 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3'ünün yakalaması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 1 ruhsatsız av tüfeği, 24 tabanca mermisi, çok sayıda çek, senet, bono ve tapu ele geçirildi.