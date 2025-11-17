Tefecilerin eline düştüler: Kimi köşkünü, kimi villasını kimi teknesini kaptırdı!

Yargılaması İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 42 sanıklı davada karar geçen günlerde çıktı. Dava dosyasının gerisinde ise, mağdurların savcılık ve emniyete yaptıkları şikâyetler yer aldı. Nakit para sorununu gidermek için tefecilerin eline düşen çok sayıda kişinin, girdikleri girdaptan bir daha çıkamadığı anlaşılıyor. Şikayetçilerden kimi, bir tefeciden aldığı ödemeyi kapatmak için başka bir tefecinin eline düşmüş. Tefecilik dosyalarında sıkça görüldüğü gibi, teminat olarak alınan çek veya senetler de çoğu zaman, ödemenin tamamı yapılsa dahi bir süre sonra işleme konularak icra takiplerine konu edildi.

Büyükada'daki köşkte dizi filmleri de çekilmişti.

KARADUMAN, YAHŞİ İLE TANIŞTIRDI

Dava dosyasına göre, ihtiyaçları olan nakit parayı bankalardan temin edemeyen Refia Banu Küçükköylü (52), kardeşi Deniz Küçükköylü Papadopoulos (53) ile anneleri İstanbul Lily Washington (83); Ö. Ö. (43) aracılığı ile önce İbrahim Karaduman (48), bu kişi üzerinden de Ordu Fatsalı fındık tüccarı Cemil Yahşi (67) ile tanıştı. Cemil Yahşi iki parça halinde 360 bin doları faizle verdi. Aylık faiz yüzde 2,5 olarak belirlendi. Karaduman ve Ö. Ö. ise Küçükköylüler’den 10.500 doları ‘komisyon’ adı altında aldı.

Cemil Yahşi, tefecilik suçundan hapis cezası aldı.

KADIKÖY’DEKİ DAİREYİ, FATSA’DAKİ İŞÇİSİNİN ADINA DEVRETTİ

Cemil Yahşi’nin faizle verdiği bu paraya karşılık ailenin Büyükada’daki bir dükkânı, Bilal Can Yahşi’ye devredildi. Buna ek olarak Kadıköy Göztepe’deki bir daire de Yahşi’nin Fatsa’daki fındık fabrikasında çalışan Z. Ş. adına devredildi. Bu iki gayrimenkule ek olarak anne Washington da 360 bin dolarlık bir teminat senedi verdi. Cemil Yahşi’ye 2 Mayıs 2012 ile 10 Mart 2014 dönemini kapsayan 22 ayda 198 bin dolarlık faiz ödemesi yapıldı. Faiz ödemesi İbrahim Karaduman, Cemil Yahşi ile bu kişinin oğlu Bilal Can Yahşi’ye elden yapıldı.

İbrahim Karaduman.

BİR TEFECİYE ÖDEME İÇİN BAŞKA TEFECİYE GİTTİLER

Küçükköylü kardeşler ve anneleri, faiz ödemelerini yapmakta zorlanınca bu kez İbrahim Karaduman’dan aylık yüzde 4 faizle 135 bin TL borç aldı. Bu paraya karşılık da Göztepe’deki bir daireye 400 bin liralık ipotek konuldu. 135 bin liraya karşı Karaduman’a 81 bin liralık faiz ödemesi yapıldı. Tefecilerden kurtulmak isteyen Küçükköylüler, bankalardan kredi almaya çalıştı. Deniz Küçükköylü Papadopoulos bin bankadan 1,7 milyon lira kredi çekti. Bu para ile Cemil Yahşi’nin 360 bin dolar ana parası ile Karaduman’ın 135 bin lirası ödendi.

Ekrem Resuloğlu.

FAİZ GİRDABINDAN KURTULAMADILAR

Ancak bir kez tefecilerin eline düşen ailenin işleri bir türlü yoluna girmedi. 5 Nisan 2013’te Karaduman’dan 126 bin TL borç para alındı. Bu paraya karşılık Kadıköy Caddebostan’daki bir daireye 750 bin liralık ipotek konuldu. Cemil Yahşi’den 350 bin dolar daha borç alındı. Bu paranın yıllık faizi yüzde 30 olarak belirlendi. 350 bin dolara karşı 105 bin dolar faiz ödemesi yapıldı. Faiz paraları Cemil Yahşi’nin yeğeni İ. Yahşi’ye elden yapıldı. 350 bin dolarlık paraya karşılık bir daireye 800 bin liralık ipotek konuldu. Ayrıca Deniz Küçükköylü Papadopoulos da 550 bin dolarlık teminat senedi verdi.

Tefecilere yapılan ödeme listesi dava dosyasına girdi.

FAKTORİNG FİRMASI SAHİBİ DE FAİZLE PARA VERDİ

Cemil Yahşi’den aldıkları parayı ödemekte zorlanan aile bu kez, Global Faktoring Hizmetleri AŞ’nin sahibi Ekrem Resuloğlu’ndan (62) 150 bin dolar aldı. Alınan bu para, Yahşi’ye ana para ödemesi olarak verildi. Yahşi, kalan paranın ödemeleri aksayınca elindeki 550 bin dolarlık senedi işleme koydu. Papadopoulos’un Bağdat Caddesi’ndeki dairesine haciz konuldu. Çaresiz kalan aile bu kez başka tefecilerden para alarak Yahşi’ye olan borçları kapattı. Böylece haciz işlemi ortadan kalktı.

‘DOLAR ARTTI BENİM FAİZİM DE ARTTI’

Ali Sinan Mutlu aracılığı ile Ekrem Resuloğlu ile tanışan Küçükköylü kardeşler bu kişiden 1,4 milyon lira borç istedi. Resuloğlu, yıllık yüzde 27 faizle para verebileceğini söyledi. Deniz Küçükköylü Papadopoulos’un Büyükada’da bulunan ve yüzde 50 hissesine sahip olduğu Vahdettin Bey Köşküne 1,5 milyon liralık ipotek konuldu. Resuloğlu’na, 3 milyon liralık da 2 senet verildi. Kararlaştırılan 1,4 milyon lira Nisan 2016’da verildi. Ağustos 2016’ya gelindiğinde ise Resuloğlu, Banu Küçükköylü’yü ofisine çağırarak “Piyasalar değişti. Dolar arttı. Benim faizim de bankalar gibi değişken. Yıllık faizi artık yüzde 50 olarak ödeyeceksin. Eğer yüzde 50’lik faizi kabul etmezsen, ipoteği bir başkası adına çevireceğim” diye konuştu.

LÜKS DAİRE ESKİ FUTBOLCUYA GEÇTİ

Banu Küçükköylü içine düştüğü darboğazdan çıkmak için arayışını sürdürürken bu kez Abdullah Çalık ve İsmet Serkan Gökhan ile tanıştı. Bu kişiler Küçükköylü’ye, senet kırarak aylık yüzde 3,5-4 faizle para verebileceklerini söyledi. Küçükköylü bu kişilerden toplamda 350 bin lira aldı. Teminat olarak ise Deniz Küçükköylü’nün Papadopoulos’un Göztepe’deki bir dubleks dairesi eski futbolcu Güven Varol’a devredildi. Çalık, tapu devrinden sonra 2,5 milyon lira daha borç para vereceğini söyledi. Söz konusu para verilmediği gibi, faiz tutarları konusunda da kriz çıktı.

SİLAHI ÇIKARDI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Güven Varol adına verilecek 77 bin TL ve 55 bin liralık iki senedi imzalamak istemeyen Banu Küçükköylü, Abdullah Çalık tarafından ölümle tehdit edildi. Kararda, Çalık’ın, Küçükköylü’ye “Sen çok konuşuyorsun. Erkek olsan seni vururdum. Sabrımı çok zorluyorsun. Banu seni vurur öldürürüm” dediği kaydedildi. Kararda, ödemesini yaptıkları çeklerini işleme koyan Bayram Kandiş’in de ofisine çağırdığı Banu Küçükköylü ile annesi İstanbul Lily Washington’a, kasadan çıkardığı silahını doğrultarak “Bu çekleri ödeyeceksiniz. Yoksa sizi öldürürüm” dediği kaydedildi.

AVUKAT DA ‘TEFECİ KOMİSYONU’ ALDI

Elazığ’da tıbbi enjeksiyon fabrikası bulunan Serdar Kocakaya da mali sıkıntıya girdiği için tefecilerin eline düştü. Kocakaya 2014’te Cemil Yahşi ve İbrahim Karaduman ile bir araya geldi. Kocakaya 750 bin dolara ihtiyacı olduğunu söyledi. Yahşi söz konusu parayı, aylık 15 bin dolar faizle verebileceğini söyledi. Taraflar, söz konusu paraya karşılık 750 bin dolarlık bir senetle Kocakaya’nın babasına ait Kadıköy’deki bir dairenin teminat olarak verilmesi konusunda anlaştı. Baba Eyip Kocakaya adına olan daire Cemil Yahşi’ye devredildi. Serdar Kocakaya 15’er bin liralık 4 ayrı senet ile 750 bin dolarlık senedi imzalayarak, Yahşi’nin avukatı O. Ç.’ye teslim etti. O. Ç.’ye 25 bin TL de ‘komisyon’ ödemesi yapıldı. Ancak Yahşi’den yeniden para alınması gerekti.

TEFECİLER, FABRİKAYI BAŞKASINA SATTI

Kocakaya’nın Elazığ’da bulunan fabrikası teminat olarak Cemil Yahşi’nin kardeşi İrfan Yahşi’ye verildi. Kocakaya faiz ödemelerini yapamadı. Bu süreçte, Kocakaya’nın kuzeni M. Kocakaya da Yahşi’den aylık yüzde 2 faizle 160 bin dolar aldı. Ödemelerini yapamayan Serdar Kocakaya, İrfan Yahşi adına kayıtlı fabrikasının satılmasını istedi. Fabrika 3,5 milyon liraya satıldı. Ödeme Av. O. Ç.’nin hesabına geldi. Gelen paradan borçlar düşüldü. Geriye kalan 300 bin TL O. Ç. tarafından Serdar Kocakaya’ya verildi. Ancak Cemil Yahşi, teminat olarak aldığı Kadıköy’deki daireyi iade etmediği gibi elindeki 750 bin dolarlık senedi de N. U. isimli bir kişiye vererek icraya koydu. N. U. da Kocakaya’ya ait Diyarbakır’da bulunan 154 dönüm arazi üzerine haciz koydu.

DAİRE DE TEKNE DE OTOMOBİLLER DE GİTTİ

Açık hava reklâmcılığı yapan Özgür Bula (55), mali sıkıntı yaşayınca, İbrahim Karaduman’dan faizle para almaya başladı. Bula, elindeki çeki Karaduman’a kırdırarak nakit ihtiyacını giderdi. Bula 2012’den 2016’ya kadar bu kişiye 100 milyon liralık çekini kırdırdı. Karaduman’a olan faiz borçları için Ümraniye’deki bir dairesini, BMW marka otomobilini, 145 bin Euro değerindeki teknesini, Land Rover marka aracını kaptıran Bula, bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

VİLLA GİTTİ SENETLERİ DE ALAMADILAR

Tıp doktoru Doğan Dilber Mermi (69) ile doktor oğlu Emre Can Mermi (42) de, borçları nedeni ile tefecilerin eline düştü. Baba ve oğlu, Cemil Yahşi ve İbrahim Karaduman ile temasa geçti. Mermilere aylık 17 bin 500 dolar faizi olan 750 bin dolar verildi. Buna karşılık 750 bin dolarlık bin senedin yanı sıra 12 adet de 17.500 dolarlık senetler teminat olarak verildi. Teminat senetlerinin yanı sıra Mermiler’e ait olan Çorlu’da bulunan bir villa da Bilal Can Yahşi adına devredildi. Mermiler aldıkları parayı faizi ile ödemelerine karşın, Emre Can Mermi’ye sonradan imzalatılan 70 bin dolar ve 40 bin dolarlık senet iade edilmedi. Bu iki senet icraya konuldu.

GÜVEN VAROL: OLAYLARLA İLGİM YOK

Savunmaları alınan sanıklarsa suçlamaları kabul etmedi. Fındık tüccarı olduğunu söyleyen Cemil Yahşi, Banu Küçükköylü’den yatırım amaçlı gayrimenkul aldığını söyledi. Futbolcu Güven Varol ise, “Dosyadaki tefecilik suçu ile herhangi bir ilgim yok” dedi. Sanık Bayram Kandiş ise, Banu Küçükköklü ile annesini ölümle tehdit etmediğini, kendisinden şikâyetçi olan Yıldıray Kabadayı ile ilgili ise “Borcunu ödemesini istedim. Aramızda arbede çıktı. Müştekinin yanındaki bir kişi, ağabeyim Sultan Kandiş’i bıçakladı. Bizim silah zoru ile müştekiyi götürmeye ilişkin bir eylemimiz olmadı” dedi. Dosya kapsamında 4 ayı aşkın tutuklu kalan İbrahim Karaduman ise, kimseye faizle para vermediğini, Özgür Bula ila aralarında ticari anlaşmazlık çıktığını belirtti.

FINDIK KIRALI İLE 2 OĞLUNA DA HAPİS CEZASI



Yapılan yargılama sonrası, aralarında eski futbolcu Güven Varol’un da olduğu 30 kişi hakkında beraat kararı verildi. Tefecilik yaptığı bilinen İbrahim Karaduman’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İdris İnce’ye 2 yıl, Bayram Kandiş’e 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Cemil Yahşi’ye 4 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, kardeşi İrfan Yahşi ile Cemil Yahşi’nin çocuklarıFatih Cenk Yahşi ile Bilal Can Yahşi’ye 2’şer yıl hapis cezası verildi. Faktoring firması sahibi Ekrem Resuloğlu, Abdullah Çalık ve İsmet Serkan Gökhan’a da 2’şer yıl hapis cezası verildi.