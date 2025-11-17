TCDD 780 işçi alımı yapacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, artan personel ihtiyacını karşılamak amacıyla büyük çaplı bir işçi alımı yapacağını Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurdu. Kurum, toplam 780 işçi alımı yapacağını, bu alımların 346'sının noter huzurunda kura çekimiyle, 434'ünün ise sözlü sınavla gerçekleştirileceğini belirtti.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

Noter huzurunda kura çekimiyle alım yapılacak görevler arasında vinç operatörü, demir yolu hattı, raylı sistemler sinyalizasyon ve makine bakım-onarımcısı, elektrikçi, kaynakçı, tezgah operatörü ve elektronik işçisi gibi pozisyonlar bulunuyor.

Sözlü sınavla alım yapılacak görevler ise demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, demir yolu ve yardımcı iş makineleri operatörü ve tren teşkil işçisi gibi görevlerden oluşuyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR

İş gücü taleplerinin, 21 Kasım'a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacağı belirtildi. Adaylar, başvurularını yine İŞKUR üzerinden online olarak yapabilecekler.

Kurum, bu işlerin niteliği gereği "tehlikeli ve çok tehlikeli" sınıfında yer alması nedeniyle, ilan edilen iş gücü talebi için sadece erkek adayların başvuru yapabileceğini bildirdi.

İş gücü talebi ile ilgili İŞKUR tarafından belirlenen aday listesi, evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi ve yeri gibi tüm bilgilerin TCDD'nin resmi internet adresi üzerinden duyurulacağı açıklandı.