Altında yükseliş sürüyor!

Altında yükseliş sürüyor!
Yayınlanma:
Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle altın fiyatları, 17 Kasım Pazartesi gününe temkinli bir yükselişle başladı. İşte güncel fiyatlar...

Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle yeni haftaya temkinli bir yükselişle başladı. Piyasalarda, özellikle ABD'den gelecek yön belirleyici ekonomik veriler bekleniyor.

Uluslararası piyasalarda spot altın an itibarıyla 4 bin 83 dolar seviyesinde seyrederken, vadeli işlemlerde hafif bir düşüş gözleniyor.

Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

17 Kasım Pazartesi günü güncel altın satış fiyatları şöyle:

Gram altının satış fiyatı 5.563,6740 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 9.095,2000 TL olarak belirlendi.

Yarım altının satış fiyatı 18.178,55 TL, tam altının satış fiyatı ise 37.733,00 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı 36.266,2800 TL iken, gremse altının satış fiyatı 94.115,00 TL'ye ulaştı.

Ons altının uluslararası satış fiyatı ise 4.083,12 dolar olarak kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Ekonomi
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Akaryakıtta tabela değişti: İşte güncel fiyatlar
Akaryakıtta tabela değişti: İşte güncel fiyatlar