Altında yükseliş sürüyor!
Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle yeni haftaya temkinli bir yükselişle başladı. Piyasalarda, özellikle ABD'den gelecek yön belirleyici ekonomik veriler bekleniyor.
Uluslararası piyasalarda spot altın an itibarıyla 4 bin 83 dolar seviyesinde seyrederken, vadeli işlemlerde hafif bir düşüş gözleniyor.
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
17 Kasım Pazartesi günü güncel altın satış fiyatları şöyle:
Gram altının satış fiyatı 5.563,6740 TL'den işlem görüyor.
Çeyrek altının satış fiyatı 9.095,2000 TL olarak belirlendi.
Yarım altının satış fiyatı 18.178,55 TL, tam altının satış fiyatı ise 37.733,00 TL seviyesinde bulunuyor.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı 36.266,2800 TL iken, gremse altının satış fiyatı 94.115,00 TL'ye ulaştı.
Ons altının uluslararası satış fiyatı ise 4.083,12 dolar olarak kaydedildi.