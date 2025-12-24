TBB Başkanı Erinç Sağkan'dan Sadettin Saran açıklaması: Açıkça hukuka aykırı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Fenerbahçe SK Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının, "Açıkça hukuka aykırı" olduğunu ifade ederek, "Özel hayatın gizliliğine açıkça aykırı olan yazışmaların ortaya dökülmesi, toplumda yargısal süreçlerin; adaletin tesisi için değil başka amaçlar için kullanıldığı algısını yaratmaktadır" dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Fenerbahçe SK Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınması hakkında açıklama yaptı.

Sağkan, açıklamasında Saran'ın gözaltına alınmasının "Açıkça hukuka aykırı" olduğunu ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkındaki soruşturmayı öğrendiğinde yurtdışından gelen, gerekli testleri yaptıran, haliyle kaçma şüphesine ve delilleri karartma ihtimaline dair somut ve olgusal bir temel bulunmayan, çağrıldığında geleceği bilinen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alınması açıkça hukuka aykırıdır.

Soruşturma ile ilgisi olmayan ve yayınlanması özel hayatın gizliliğine açıkça aykırı olan yazışmaların ortaya dökülmesi ise soruşturmanın gizliliğinin ihlali olmasının ötesinde suç teşkil etmekte olup, toplumda yargısal süreçlerin adaletin tesisi için değil başka amaçlar için kullanıldığı algısını yaratmaktadır.

Yargısal süreçlerin kişilerin itibarlarını sarsmanın değil korumanın aracı olması gerektiğinin altını çizerek, farklı uygulamaların yakın geçmişte ülkemize, kişilere ve kurumlara verdiği telafisi imkansız zararları ve bunların bir hukuk devletinde yeri olmaması gerektiğini tekrar hatırlatırım."

