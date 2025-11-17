Tavuk çiftliği inşaatında çalışan adam feci şekilde can verdi

Tavuk çiftliği inşaatında çalışan adam feci şekilde can verdi
Yayınlanma:
Uşak'ta tavuk çiftliği inşaatında devrilen kepçenin devrilmesiyle 58 yaşındaki Özcan Akkaya hayatını kaybetti.

Uşak'ta kepçenin devrilmesi sonucu 58 yaşındaki Özcan Akkaya yaşamını yitirdi.

UŞAK'TA FECİ OLAY

Feci kaza Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana geldi. Eldeniz köyünde kendisine ait tavuk çiftliği inşaatında çalışan Özcan Akkaya'nın kullandığı kepçe bilinmeyen bir sebeple devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

aa-20251117-39731473-39731472-usakta-devrilen-kepcenin-altinda-kalan-kisi-oldu.jpg
Uşak'ta devrilen kepçenin altında kalan kişi öldü

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdiDevrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

KEPÇENİN ALTINDA KALAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin incelemesinde kullandığı kepçenin altında kalan 58 yaşındaki Öcan Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Akkaya'nın cansız bedeni Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak:AA

