Tavuk çiftliği inşaatında çalışan adam feci şekilde can verdi
Uşak'ta tavuk çiftliği inşaatında devrilen kepçenin devrilmesiyle 58 yaşındaki Özcan Akkaya hayatını kaybetti.
UŞAK'TA FECİ OLAY
Feci kaza Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana geldi. Eldeniz köyünde kendisine ait tavuk çiftliği inşaatında çalışan Özcan Akkaya'nın kullandığı kepçe bilinmeyen bir sebeple devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
KEPÇENİN ALTINDA KALAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin incelemesinde kullandığı kepçenin altında kalan 58 yaşındaki Öcan Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Akkaya'nın cansız bedeni Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
