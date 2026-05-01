Tatil planlayanlar dikkat! Fiyatlar yüzde 200 arttı dolandırıcılar pusu kurdu

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tatil planları yapan vatandaşlar, otel fiyatlarındaki fahiş artışlar nedeniyle rotayı kiralık villa ve yazlıklara çevirdi. Ancak bu talep artışı, hem fiyatların kontrolsüz yükselmesine hem de hayalet villa olarak adlandırılan yeni nesil bir dolandırıcılık şebekesinin ortaya çıkmasına neden oldu. Geçen yıla oranla yüzde 200’ü aşan fiyat artışları yaşanırken, sahte ilanlarla milyonluk vurgunlar yapılıyor.

OTEL FİYATLARI EL YAKINCA VİLLALARA TALEP PATLADI

Ege ve Akdeniz kıyılarındaki tesislerde konaklama maliyetlerinin orta gelir grubu için ulaşılmaz seviyelere gelmesi, tatilciyi günlük veya haftalık kiralık konut arayışına itti. Geçtiğimiz yıl haftalık 20-25 bin TL bandında seyreden standart bir yazlığın kira bedeli, bu yıl sezon başında 50-60 bin TL seviyelerine fırladı. Lüks havuzlu villalarda ise fiyatlar, büyükşehirlerdeki lüks yalı kiralarıyla yarışır hale geldi.

KİRALIK YAZLIKLARDA YÜZDE 200’LÜK FİYAT BALONU

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre piyasadaki fiyat artışının arkasında fırsatçılık iddiaları öne çıkıyor. Bazı mülk sahipleri ve aracılar, otel fiyatlarındaki astronomik rakamları referans göstererek kira bedellerini bir yılda yüzde 200 yukarı çekti. "Nasılsa otele gidemeyen burayı tutacak" mantığıyla hareket eden spekülatörler, piyasa dengesini altüst ederken, bu durum siber dolandırıcılar için de uygun bir zemin hazırladı.

HAYALET VİLLA SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Sosyal medya ve popüler ilan siteleri üzerinden yayılan dolandırıcılık şebekeleri, profesyonel yöntemlerle vatandaşın tatil bütçesini hedef alıyor. İşte dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemler:

Çalıntı Fotoğraflarla Sahte İlan: Gerçekte var olan ancak kiralık olmayan lüks villaların fotoğrafları kopyalanarak yarı fiyatına ilana koyuluyor.

Aciliyet psikolojisi: "Son dakika iptali nedeniyle uygun fiyat", "Sadece bu hafta geçerli fırsat" gibi ifadelerle kurbanlar hızlı karar vermeye zorlanıyor.

Sahte belgeler: İsimlerine düzenlenmiş inandırıcı ancak sahte kira sözleşmeleri PDF olarak gönderiliyor.

Kapora vurgunu: 10 bin ile 30 bin TL arasında değişen kapora bedelleri alındıktan sonra iletişim kesiliyor. Mağdurlar, konuma gittiklerinde ya boş bir arsayla ya da durumdan habersiz gerçek mülk sahibiyle karşılaşıyor.

DOLANDIRILMAMAK İÇİN BU 3 KURALA MUTLAKA UYUN

Sektör temsilcileri, tatilcilerin mağdur olmaması için hayati öneme sahip üç temel güvenlik adımını şu şekilde sıralıyor:

1. TÜRSAB Doğrulaması Yapmadan Ödeme Yapmayın

İnternet sitesi veya sosyal medya hesabı üzerinden kiralama yaparken, ilgili işletmenin TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) belgesi olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Belge numarası, TÜRSAB’ın resmi web sitesinden teyit edilmeden herhangi bir ödeme yapılmamalıdır.

2. Şahıs IBAN’larına Gönderilen Paralara Dikkat

Kurumsal firmalar ödemeleri şirket hesabı üzerinden alır. "Muhasebecinin hesabı", "Eşimin adı" veya "Mülk sahibinin yakını" gibi bahanelerle verilen bireysel IBAN numaralarına para gönderilmemelidir. İsim ve IBAN uyuşmazlığı en büyük dolandırıcılık işaretidir.

3. Mutlaka Görüntülü Görüşme Talep Edin

Evi kiralamadan önce ilgili kişiden villanın içindeyken veya kapı önündeyken canlı görüntülü görüşme yapmasını isteyin. Dolandırıcılar genellikle "Evde temizlik var", "Müşteri konaklıyor" veya "Ofisteyim" diyerek bu talebi geri çevirir. Evi ve yetkiliyi canlı yayında görmeden kapora yatırmak büyük risk taşır.

Tatil hayaliyle gittiler: Milyonlarca lira dolandırıldılar!

MAĞDURİYETLER ARTIYOR: TATİL GÜNÜ ŞOKU YAŞAMAYIN

Piyasanın çok altında sunulan cazip tekliflerin çoğunlukla tuzak olduğunu belirten uzmanlar, tatil planı yapanları ucuz tatil vaadine karşı uyarıyor. Eşyalarını toplayıp yüzlerce kilometre yol giden ailelerin, verilen konumda hayali bir evle karşılaşması her yıl binlerce kişinin mağdur olmasına neden oluyor. Bu yıl artan fiyatlar nedeniyle dolandırıcılık vakalarında ciddi bir artış bekleniyor.