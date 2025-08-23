Taş üstüne taş kalmadı: Hırsızlığın böylesi görülmedi

İstanbul Avcılar’da bir hafta içinde iki farklı hırsız grubu kaldırım taşlarını çaldı; ilk grup kamyonetle, ikinci grup 3 tekerlekli motosikletle taşları taşıdı.

İstanbul Avcılar’da Tahtakale Mahallesi sakinleri, mahallelerindeki kaldırım taşlarının bir hafta arayla çalınmasıyla şaşkınlık yaşadı. İlk olayda şüpheliler, Petunya Sokak’taki kaldırım taşlarını sökerek kamyonete yükleyip kaçtı.

Olaydan bir hafta sonra sonra bu kez İstanbul Caddesi üzerindeki bir sitenin önünden, 3 tekerlekli motosiklet kullanan başka bir grup taş çaldı.

kaldirim-tasi-caldilar.png

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Her iki olay da çevredeki mahallede yaşayan yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Avcılar Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulunarak kamu malına zarar veren şüphelilerin yakalanmasını istedi. Polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

