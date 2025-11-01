Taş ocağına karşı traktörlü eylem

Osmaniye’de Bahçe köyü, bölgede açılmak istenen taş ocağına karşı yurttaşlar traktörlü eylem yaptı. Bahçe köyü sakinleri, köye 300 metre, Babaoğlu Kalesi'ne 500 metre ve Hierapolis Antik Kenti'ne 3 kilometre mesafede açılması planlanan taş ocağına tepki gösterdi.

Traktörlerle taş ocağının açılmasının planlandığı bölgeye giden köylüler eylem yaptı. Köy sakinleri projeye şiddetle karşı olduklarını söyledi. Taş ocağı projesinin çevreyi ve tarımı olumsuz etkileyeceğini söyleyen bir köylü, "O kadar zeytin diktik yetiştirdik, buralarda 30 yıllık zeytin var bu zeytinler bitecek. Zeytin tutmaz, döllenmeyi önler bu havanın tozu. Ağaçlar kurur. Onun için biz bu taş ocağına şiddetle karşıyız. Bu taş ocağının yapılmasına kim izin verdiyse biz bu iznin kaldırılmasını istiyoruz. Köy halkı olarak bu işin en kısa sürede durdurulmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Taşocağı için tozu dumana kattılar! Yasayı hatırlatan Ahmet Aras: Bu vatan hainlerinin ruhsatını iptal edin

"MAHKEME İPTAL ETTİ"

Taş ocağı alanının üç köyün arasında olduğunu belirten bir başka köylü ise, "Burası Babaoğlu, Kırmacalı ve Bahçe köyüne yakın olan bir yer. Bununla ilgili biz zaten köylü olarak idare mahkemesine bunun yanlış olduğu konusunda detaylı dilekçemizi verdik ve ayın dördüne buranın keşfi var.

Esas idarenin yaptığı şimdi şu; bir laf vardır 'arının deliğine çöp sokmak' diye. Mahkemeye biz zaten verdik. Buna rağmen henüz o idare mahkemesi gelip keşif yapmadan gereken belli bir kararı vermeden gelip köylüyü tahrik ediyor gibi yahut da az önce dediğim gibi arının deliğine çöp sokar gibi milleti kışkırtmanın bir anlamı yok.

Bu köylünün aynı konuda daha önce bir yaşanmışlığı var. Bizim şu an deprem evlerinin yapılmış olduğu yer köyün yanında olmasına rağmen yine yapılması istendi. Elek kuruldu. Buna rağmen köylü direndi, mahkeme de zaten köylüyü haklı buldu ve iptal etti.

Şimdi bunların yaptığının durdurulması için bir talebimiz var. Bunlar ayın dördünü beklemeden gelip bunu yapması bir tuhaf. Köylü bu yol açılıncaya kadar hiçbir şey demiyordu mahkemeyi bekliyorduk. Mahkemede karar verirse saygılıydık herkes öyle düşünüyor. Mahkemenin karşısında kimsenin duracak hali yok ama sen daha o mahkemeyi beklemeden demek ki ben yaparım, mahkeme ne karar verirse versin diyorsan artık köylüler de diyor ki biz de bunu yaptırmayız" ifadelerini kullandı