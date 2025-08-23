Tartıştığı taksiciyi bıçaklayarak öldüren saldırgan tutuklandı!

Tartıştığı taksiciyi bıçaklayarak öldüren saldırgan tutuklandı!
Yayınlanma:
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı taksi şoförü Vural İşcan’ı bıçaklayarak öldüren Sercan Görer, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Karaova Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün meydana gelen korkunç olayda alkollü olduğu iddia edilen seyyar parfümcü Sercan Görer, taksicilik yapan Vural İşcan'dan durağın tuvaletinin anahtarını istedi. Bu sırada ikilinin arasında tartışma yaşanırken tartışmanın ardından Vural İşcan, Karaova Mahallesi'ne müşteri götürdü. Görer, motosikletiyle İşcan'ı takip ederek Nazilli Halk Pazarı'nın önünde geldiklerinde müşterisini indiren İşcan'ı bıçakladı.

İşcan, aldığı bıçak darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken araç telsiziyle durumu taksi durağındaki arkadaşlarına haber verdi. İhbar üzerine ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İşcan kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Görer, polis ekipleri tarafından yakalandı.

taksiciyi-bicaklayarak-olduren-supheli-t-878122-260860.jpg

TARTIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA!

İşcan’ın yaşamını yitirdiği saldırının ardından yaşanan tartışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken söz konusu görüntülerde Sercan Görer'in taksi durağına gelip, Vural İşcan'dan tuvaletin anahtarını istemesinin ardından ikili arasında yaşanan tartışma, polis ve durakta bulunan diğer şoförlerin araya girerek sonlandırmaya çalışması yer aldı.

taksiciyi-bicaklayarak-olduren-supheli-t-878125-260860-001.jpg

SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Diğer yandan yaşamını yitiren Vural İşcan'ın cenazesi memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde toprağa verilirken çalıştığı taksi durağına da arkadaşları Türk bayrağı asarak 'Cenazemiz dolayısıyla bugün hizmet veremiyoruz' yazılı not yapıştırdı.

Görer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından bugün tutuklandı. Diğer taraftan Görer'in olay öncesi eşi ve çocuğuyla da tartışıp şiddet uyguladığı ileri sürüldü

Kuşadası’nda dehşet anları! Tartıştığı taksiciyi öldürdüKuşadası’nda dehşet anları! Tartıştığı taksiciyi öldürdü

taksiciyi-bicaklayarak-olduren-supheli-t-878123-260860-001.jpg

taksiciyi-bicaklayarak-olduren-supheli-t-878126-260860-001.jpg

Kaynak:DHA

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Mahmut Arıkan: İktidar karşıtlığı yapmıyoruz
Mahmut Arıkan: İktidar karşıtlığı yapmıyoruz
Konya’da traktöre bağlı römork devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti
Konya’da traktöre bağlı römork devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti
Munzur Baba'da mescit açıldı: Karar Alevileri ayağa kaldırdı
Munzur Baba'da mescit açıldı: Karar Alevileri ayağa kaldırdı