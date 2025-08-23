Tartıştığı taksiciyi bıçaklayarak öldüren saldırgan tutuklandı!

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Karaova Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün meydana gelen korkunç olayda alkollü olduğu iddia edilen seyyar parfümcü Sercan Görer, taksicilik yapan Vural İşcan'dan durağın tuvaletinin anahtarını istedi. Bu sırada ikilinin arasında tartışma yaşanırken tartışmanın ardından Vural İşcan, Karaova Mahallesi'ne müşteri götürdü. Görer, motosikletiyle İşcan'ı takip ederek Nazilli Halk Pazarı'nın önünde geldiklerinde müşterisini indiren İşcan'ı bıçakladı.

İşcan, aldığı bıçak darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken araç telsiziyle durumu taksi durağındaki arkadaşlarına haber verdi. İhbar üzerine ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İşcan kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Görer, polis ekipleri tarafından yakalandı.

TARTIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA!

İşcan’ın yaşamını yitirdiği saldırının ardından yaşanan tartışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken söz konusu görüntülerde Sercan Görer'in taksi durağına gelip, Vural İşcan'dan tuvaletin anahtarını istemesinin ardından ikili arasında yaşanan tartışma, polis ve durakta bulunan diğer şoförlerin araya girerek sonlandırmaya çalışması yer aldı.

SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Diğer yandan yaşamını yitiren Vural İşcan'ın cenazesi memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde toprağa verilirken çalıştığı taksi durağına da arkadaşları Türk bayrağı asarak 'Cenazemiz dolayısıyla bugün hizmet veremiyoruz' yazılı not yapıştırdı.

Görer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından bugün tutuklandı. Diğer taraftan Görer'in olay öncesi eşi ve çocuğuyla da tartışıp şiddet uyguladığı ileri sürüldü

