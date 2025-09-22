Tartıştığı sürücünün önünü kesip üzerine yürüdü: O anlar kamerada!

Olay, 20 Eylül’de saat 13.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Troya Caddesi’nde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan G.A., yol verme nedeniyle bir başka sürücü ile tartıştı.

Trafikte tartıştığı sürücüye yumruk attı! Kıskıvrak yakalandı

İddiaya göre, G.A. el ve kol işaretleri yaparak araçtan inip, tartıştığı sürücüyü tehdit etti. Daha sonra ilerleyen otomobili takip eden G.A., akaryakıt istasyonunda tartıştığı otomobil sürücüsünün önünü kesti.

O ANLAR KAMERADA!

Araçtan inen G.A. tartıştığı sürücünün üzerine yürüdü. O anlar araç kamerasına yansıdı. Otomobilinin önünü kesilen sürücü polise şikayetçi oldu.