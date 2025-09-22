Tartıştığı sürücünün önünü kesip üzerine yürüdü: O anlar kamerada!

Yayınlanma:
Çanakkale’de trafikte çıkan tartışma sırasında G.A., diğer sürücünün otomobilinin önünü kesti. G.A.’nın diğer araç sürücüsünün üzerine yürüdüğü anlar, araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 20 Eylül’de saat 13.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Troya Caddesi’nde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan G.A., yol verme nedeniyle bir başka sürücü ile tartıştı.

trafik-3.jpg

Trafikte tartıştığı sürücüye yumruk attı! Kıskıvrak yakalandıTrafikte tartıştığı sürücüye yumruk attı! Kıskıvrak yakalandı

İddiaya göre, G.A. el ve kol işaretleri yaparak araçtan inip, tartıştığı sürücüyü tehdit etti. Daha sonra ilerleyen otomobili takip eden G.A., akaryakıt istasyonunda tartıştığı otomobil sürücüsünün önünü kesti.

trafik-5.jpg

O ANLAR KAMERADA!

Araçtan inen G.A. tartıştığı sürücünün üzerine yürüdü. O anlar araç kamerasına yansıdı. Otomobilinin önünü kesilen sürücü polise şikayetçi oldu.

trafik-4.jpg

Kaynak:DHA

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Türkiye
AKP'de 'transfer pazarı' iddialarına Hayati Yazıcı yanıt verdi
AKP'de 'transfer pazarı' iddialarına Hayati Yazıcı yanıt verdi
Atatürk büstüne çirkin saldırı: Şüpheli serbest bırakıldı
Atatürk büstüne çirkin saldırı: Şüpheli serbest bırakıldı
Tanrıkulu'ndan Silivri’de tutuklu belediye başkanlarına ziyaret
Tanrıkulu'ndan Silivri’de tutuklu belediye başkanlarına ziyaret