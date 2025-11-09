Tartıştığı oğlunu öldürdü! Baba, gözaltına alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir baba tartıştığı oğlunu tabanca ile vurarak öldürdü.

Talihsiz olay,Taşköprü ilçesi Kuyluş köyünde yaşandı. Baba Hüseyin Çalık ve 42 yaşındaki oğlu Önder Çalık arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

77 yaşındaki baba oğlunu öldürdü

BELİNDE ÇIKARDIĞI TABANCAYLA OĞLUNA ATEŞ ETTİ

Edinilen bilgiye göre çıkan tartışma hızla büyüyerek tartışmaya dönüştü. Bu sırada baba Çalık, belinden tabancasını çıkararak oğlu Önder Çalık'a ateş etmeye başladı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çalık, kanlar içinde yere yığıldı.

OĞLU HAYATINI KAYBETTİ, BABA GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Çalık, ambulans ile kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, baba Hüseyin Çalık'ı gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.