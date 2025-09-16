Tartıştığı kız kardeşini darbetti! Bütün ailesi saldırganı şikayet etti

Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Sarışık mevkiinde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Mert M. tartıştığı kız kardeşi M.M.’yi (24) darbetti. M.M.’nin Kades uygulamasını kullanması üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Mert M., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken kendisini darbettiğini söyleyen M.M. de, ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

AİLESİ UZAKLAŞTIRMA KARARI İSTEDİ!

Anne S.M. (48), baba B.M. (56) ile erkek kardeş M.C.M. (21) de Mert M. hakkında şikayette bulunarak uzaklaştırma kararı istedi. Saldırganın sorgusu sürerken hakkında 'Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanun' kapsamında uzaklaştırma kararı verildiği bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Sağlıkta şiddete 'adli kontrol' kalkanı: Doktorun feryadı yine duyulmadı

Eskişehir’de korkunç olay! Eşini sokak ortasında darbetti: Eşarbıyla boğmaya çalıştı