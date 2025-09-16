Tartıştığı kız kardeşini darbetti! Bütün ailesi saldırganı şikayet etti

Yayınlanma:
Samsun’un Atakum ilçesinde Mert M. (28) isimli saldırgan, kız kardeşi M.M.’yi (24) darbetti. M.M.’nin Kades uygulamasını kullanması üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Mert M. isimli şahıs hakkında, aile de uzaklaştırma kararı isterken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Sarışık mevkiinde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Mert M. tartıştığı kız kardeşi M.M.’yi (24) darbetti. M.M.’nin Kades uygulamasını kullanması üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Mert M., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken kendisini darbettiğini söyleyen M.M. de, ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

kiz-kardesini-darbeden-supheliye-gozalti-915417-271986.jpg

AİLESİ UZAKLAŞTIRMA KARARI İSTEDİ!

Anne S.M. (48), baba B.M. (56) ile erkek kardeş M.C.M. (21) de Mert M. hakkında şikayette bulunarak uzaklaştırma kararı istedi. Saldırganın sorgusu sürerken hakkında 'Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanun' kapsamında uzaklaştırma kararı verildiği bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Sağlıkta şiddete 'adli kontrol' kalkanı: Doktorun feryadı yine duyulmadıSağlıkta şiddete 'adli kontrol' kalkanı: Doktorun feryadı yine duyulmadı

Eskişehir’de korkunç olay! Eşini sokak ortasında darbetti: Eşarbıyla boğmaya çalıştıEskişehir’de korkunç olay! Eşini sokak ortasında darbetti: Eşarbıyla boğmaya çalıştı

Kaynak:DHA

Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Frankfurt maçı öncesi müjde
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Türkiye
Kavşakta motosiklete çarptı: Olay yerinden kaçarak uzaklaştı
Kavşakta motosiklete çarptı: Olay yerinden kaçarak uzaklaştı
Eğitimde kara tablo: 86 bin açık var atama yok
Eğitimde kara tablo: 86 bin açık var atama yok
İstanbullu Black Metalciler dine hakaret iddiasıyla tutuklandı
İstanbullu Black Metalciler dine hakaret iddiasıyla tutuklandı