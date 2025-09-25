Tartıştığı kişiyi başından vurup kaçmıştı: 3 kişi tutuklandı

Bursa'da, 30 yaşındaki Özay A.’nın başından vurularak ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Dün saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, taraflar arasında çıkan tartışmada Kenan B., yanında getirdiği tabancayla Özay A.’ya ateş etti. Başından vurulan Özay A. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı.

Tartıştığı kişiyi başından vurup kaçtı: O anlar kamerada

Ağır yaranan Özay A., Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özay A.’nın yoğum bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay sonrası aracıyla kaçan şüpheli Kenan B. ile yürütülen soruşturmada kavgayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle İ.Z. (21) ve M.İ.A. (22) de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinde Özay A. ile aralarında daha önce husumet bulunduğunu iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.