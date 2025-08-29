Tartıştığı kiracısını sopayla öldürdü

Adana Kozan’da ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavga kanlı bitti. Y.R., tartıştığı Hüseyin Başak’ı sopayla öldürdü.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kuytucak köyü Savruk Yaylası’nda yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ev sahibi Y.R. ile kiracısı Hüseyin Başak arasında tartışma çıktı.

ELİNE ALDIĞI SOPAYLA KİRACISINA VURDU

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Y.R., eline aldığı sopayla Başak’a vurdu. Ağır yaralanan Başak yere yığılırken, Y.R. aracına binerek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başak’ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaçan şüpheli Y.R.’yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.