Tartıştığı kiracısını sopayla öldürdü

Yayınlanma:
Adana Kozan'da Y.R., isimli bir şahıs kira üzerine tartıştığı Hüseyin Başak'ı sopayla öldürdü.

Adana Kozan’da ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavga kanlı bitti. Y.R., tartıştığı Hüseyin Başak’ı sopayla öldürdü.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kuytucak köyü Savruk Yaylası’nda yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ev sahibi Y.R. ile kiracısı Hüseyin Başak arasında tartışma çıktı.

ELİNE ALDIĞI SOPAYLA KİRACISINA VURDU

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Y.R., eline aldığı sopayla Başak’a vurdu. Ağır yaralanan Başak yere yığılırken, Y.R. aracına binerek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başak’ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaçan şüpheli Y.R.’yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Türkiye
Diş kliniğinde oksijen tüpü patladı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Diş kliniğinde oksijen tüpü patladı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
DEM Parti'den hükümete sert Gazze eleştirisi: Ortada sadece bolca hamaset var
DEM Parti'den hükümete sert Gazze eleştirisi: Ortada sadece bolca hamaset var
Özgür Özel kürsüde AKP'lilerin gözüne bakarak söyledi: Maskeniz düştü
Özgür Özel kürsüde AKP'lilerin gözüne bakarak söyledi: Maskeniz düştü