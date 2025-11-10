Tartıştığı kadını kafasına vurarak boş arazide darbetti!
Adana'nın Sarıçam ilçesinde 20'li yaşlarda bir erkek tartıştığı kadını boş arazide kafasına çantayla vurarak darbetti.
Adana'nın Sarışam ilçesinde kimliği belirsiz bir erkek, tartıştığı kadını boş arazide saçından çekip, başına çantayla vurarak darbetti. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
TARTIŞTIĞI KADINI DARBETTİ
Sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan elektrik trafosu kenarında oturan bir kadın ve erkek tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle erkek, kadının saçını çekip, tartaklamaya başladı.
Daha sonra 20'li yaşlarda olduğu düşünülen erkek, kadını yere yatırıp çantasıyla başına vurarak darbetti.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Kadının zaman zaman tokatla karşılık verdiği ancak sohbet etmeye devam ettikleri anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İkili daha sonra bölgeden ayrıldı.
