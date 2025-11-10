Tartıştığı kadını kafasına vurarak boş arazide darbetti!

Yayınlanma:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde 20'li yaşlarda bir erkek tartıştığı kadını boş arazide kafasına çantayla vurarak darbetti.

Adana'nın Sarışam ilçesinde kimliği belirsiz bir erkek, tartıştığı kadını boş arazide saçından çekip, başına çantayla vurarak darbetti. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

TARTIŞTIĞI KADINI DARBETTİ

Sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan elektrik trafosu kenarında oturan bir kadın ve erkek tartışmaya başladı.

adanada-tartistigi-kadini-cantayla-darb-1008864-299260.jpg

Tartışmanın büyümesiyle erkek, kadının saçını çekip, tartaklamaya başladı.

adanada-tartistigi-kadini-cantayla-darb-1008866-299260.jpg

Daha sonra 20'li yaşlarda olduğu düşünülen erkek, kadını yere yatırıp çantasıyla başına vurarak darbetti.

adanada-tartistigi-kadini-cantayla-darb-1008868-299260.jpg

Kadın cinayetleri durmuyor: İlk 10 ayda 317 kadın katledildi!

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Kadının zaman zaman tokatla karşılık verdiği ancak sohbet etmeye devam ettikleri anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İkili daha sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak:DHA

