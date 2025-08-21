Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs

Yayınlanma:
Mersin’de 16 yaşındakik E.A., parkta tartıştığı kendisiyle yaşıt D.O.’yu tekme ve yumruk dövüp, saçından tutarak yerde sürükledi. Olay sonrası gözaltına alınan E.A. tutuklanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mersin’in Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi’nde 19 Ağustos’ta meydana gelen kan donduran olayda, iddiaya göre aralarında anlaşmazlık bulunan D.O. ile E.A. isimli kız çocukları parkta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, E.A., tekme ve yumruklarla D.O.’yu dövüp, saçından tutarak yerde sürükledi.

Çevredekilerin araya girmesiyle E.A. ile yanındaki arkadaşları bölgeden ayrıldı. O anları başka bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLUNCA TUTUKLANDI

Vahşet görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasından sonra Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheli E.A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinden sonra "Kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

