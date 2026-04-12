Tartışma kanlı bitti! Ağabey kardeşinin boğazını kesti

Adapazarı’nda husumetli olduğu ağabeyi Hamza K. tarafından boğazı kesilen 24 yaşındaki Lokman Hekim K., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kardeşin sokak ortasındaki tartışması kanlı bitti. Ağabeyi tarafından boğazından bıçaklanan 24 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İŞ YERİ ÖNÜNDE SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre, olay 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 21.00 sularında Tığcılar Mahallesi Turan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan 29 yaşındaki Hamza K. ile kardeşi Lokman Hekim K. (24), bir iş yerinin önünde karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü atışma, kısa sürede fiziksel kavgaya evrildi.

AĞABEY KARDEŞİNİ BIÇAKLAYIP KAYIPLARA KARIŞTI

Kavganın büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan ağabey Hamza K., yanındaki kesici aletle kardeşi Lokman Hekim K.’yı boğazından yaraladı. Saldırının ardından Hamza K. hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirirken, ağır yaralanan genç kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

YARALI GENCİN DURUMU KRİTİK

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Lokman Hekim K., hemen ameliyata alındı. Boğazından aldığı derin darbe nedeniyle hayati tehlikesi bulunan gencin, yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

EMNİYET GÜÇLERİ FİRARİ AĞABEYİ ARIYOR

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından kaçan şüpheli Hamza K.’yı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, firari ağabeyin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

