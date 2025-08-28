Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Armutlu Yolu üzerinde meydana geldi. İzmir yönünden Turgutlu’ya ilerleyen Mehmet Budak (49) yönetimindeki 49 ABE 666 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Veysi Ekin (45) yönetimindeki 44 LS 968 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hafif ticari araç sürücüsü Veysi Ekin’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan minibüs sürücüsü Mehmet Budak ile araçta bulunan 12 yolcu, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İzmir-Ankara Karayolu’nun Turgutlu-İzmir yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)