Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

Yayınlanma:
Adana'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis midibüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu 1'i çocuk 11 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesi İmamoğlu-Kozan kara yolu Çukurören mevkisinde, saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre mandalina hasadına giden tarım işçilerini taşıyan Suriye uyruklu Celal Y. idaresindeki 01 MC 4875 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

adanada.jpg

1'İ ÇOCUK 11 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu araçta bulunan 1'i çocuk, 11 kişi yaralanıken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da can pazarı! İşçileri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 14 yaralıDiyarbakır'da can pazarı! İşçileri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 14 yaralı

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla özel araçlar ve ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

adanada-tarim-iscilerini.jpg

SÜRÜCÜ UYARILARA RAĞMEN HIZ SINIRINI AŞMIŞ

Kaza sırasında araçta olan bir işçi, sürücünün uyarılara rağmen hızlı gitmesi sonucu kazanın meydana geldiğini öne sürdü.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

