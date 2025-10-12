Diyarbakır'da can pazarı! İşçileri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 14 yaralı

Diyarbakır-Mardin karayolu Mazıdağı Kavşağı’nda, akşam saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile kamyon, çarpıştı.

3'Ü ÇOCUK 14 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kamyonette sıkışan 2 kişi çıkarıldı. Kaza sonucu 3’ü çocuk olmak üzere 14 kişi yaralandı.

ULAŞIMDA YOĞUNLUK YAŞANDI

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Mardin ve Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan dolayı karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.