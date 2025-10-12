Diyarbakır'da can pazarı! İşçileri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 14 yaralı

Diyarbakır'da can pazarı! İşçileri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 14 yaralı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Diyarbakır-Mardin karayolunda işçileri taşıyan kamyonet ile kamyon çarpıştı. Feci kaza sonucu 3’ü çocuk 14 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Mardin karayolu Mazıdağı Kavşağı’nda, akşam saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile kamyon, çarpıştı.

iscileri-tasiyan-kamyonet-ile-kamyon-car-960279-285146.jpg

3'Ü ÇOCUK 14 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kamyonette sıkışan 2 kişi çıkarıldı. Kaza sonucu 3’ü çocuk olmak üzere 14 kişi yaralandı.

iscileri-tasiyan-kamyonet-ile-kamyon-car-960287-285146.jpg

ULAŞIMDA YOĞUNLUK YAŞANDI

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Mardin ve Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı.

Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralıTarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

Kazadan dolayı karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Türkiye
Gazeteci Hakan Tosun yoğun bakımda: Ailesinden açıklama
Gazeteci Hakan Tosun yoğun bakımda
Bir kadın daha evli olduğu erkek tarafından katledildi!
Bir kadın daha evli olduğu erkek tarafından katledildi!
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı