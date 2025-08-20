Tarikatlardaki tecavüzlere hiç ses etmemişlerdi: İBDA-C Galata Köprüsü'ne pankart astı

Terör örgütü İBDA-C mensupları (Büyük Doğu Akıncıları Cephesi), Galata Köprüsü’ne pankart açarak laik hukuk sistemini hedef aldı ve şeriat istedi.

Konya’nın Karatay ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 24 yaşındaki Ahmet Ö. isimli şahsın, 4 yaşındaki bir çocuğu arkadaşlarıyla oynarken yanına çağırdığı, apartmana götürerek istismar ettiği ortaya çıkarken şahıs gözaltına alındı. Yaşanan iğrenç olay tüm ülkeyi derinden sarsarken Ahmet Ö. isimli kişinin 11 suç kaydı olduğu açığa çıktı.

LAİK HUKUK SİSTEMİNİ HEDEF ALARAK ŞERİAT İSTEDİLER!

Terör örgütü İBDA-C mensupları, olaya ilişkin İstanbul Galata Köprüsü;’ne bir pankart asarak laik hukuk sistemini hedef aldı. Söz konusu pankartta, "4 yaşındaki kıza tecavüz eden p*çi. Acılı ailenin vergisiyle besleyen laik adalet sistemini değil nefesini kesecek şeriatı istiyoruz” ifadeleri yer aldı. Akıllara, tarikat ve cemaatlere bağlı yurtlarda yaşanan istismar, taciz ve tecavüz olayları ve söz konusu örgütün yaşanan korkunç olaylara karşı sessizliği geldi.

TARİKAT YURTLARINDA SAYISIZ İSTİSMAR YAŞANDI!

Laikliği ve Anayasa’yı hedef alarak hedef alarak şeriat çağrısı yapan terör örgütü İBDA-C’lilerin, cemaat ve tarikat yurtlarında yaşanan korkunç olaylara ilişkin suskunlukları akıllara geldi. Tarikatlarda, şimdiye dek çok sayıda istismar, taciz ve tecavüz olayı yaşanırken bunlar kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açmıştı.

Karaman’da 2016 yılında, Ensar Vakfı ve Karaman İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nde (KAİMDER) yaşları 8 ile 10 arasında değişen 45 erkek öğrencinin cinsel istismara uğraması hafızalara kazınmıştı.

2 yıl önce, 2023’de İstanbul’da Süleymancılar cemaatine ait erkek öğrenci yurdunda imam İbrahim Sığın, 11 yaşındaki bir çocuğu istismar etmişti. Tarikatlarda yaşanan skandallar bunlarla sınırlı kalmazken Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Alperen Sade, zihinsel engelli E.D.’ye tecavüz etmiş ve istismara uğrayan E.D. intihar etmişti.

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir tarikata ait özel erkek öğrenci yurdunda ise, 12 yaşındaki erkek çocuk hocası tarafından defalarca cinsel istismara maruz bırakılmıştı. Ordu Fatsa’da, 2021 yılında Süleymancılara ait yurtta Y.K. isimli şahıs,12 yaşındaki öğrenciye cinsel istismarda bulunmuş ve Y.K.’ye iki ayrı suçtan 48 yıl hapis cezası verilmişti.

Erzurum'da Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda ise 7 çocuk istismara uğrarken Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Uşşaki tarikati şeyhi Eyyüp Fatih Şağban, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu.

Tarikat yurdunda 11 yaşındaki çocuğa istismara “iyi hal” indirimi! Yargıtay cezayı bozdu, mahkeme düşürdü