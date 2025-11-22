Tarikatçılar çocuk istismarının üstünü örttü! Tek bir ceza da almadılar

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde İsmailağa tarikatına bağlı bir yatılı Kuran kursunda yaşları 10 ila 12 arasında değişen en az beş çocuk, 2024 yılının Nisan ve Mayıs aylarında aynı kursta kalan 17 yaşındaki A.S. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı.

Ortaokul çağındaki çocukların örgün eğitimden koparıldığı ve kursa yerleştirildiği belirlendi.

"KURS KAPANIRSA GÜNAHA GİRERSİNİZ" DEMİŞLER

Soruşturma kapsamında ifade veren 10 yaşındaki bir çocuk şunları söyledi:

"Bu olayları gördükten sonra ben anneme anlattım. Daha sonra duyduğuma göre beş kişi daha bu olayları kursta görevli Fehim ve Faruk isimli öğretmenlere anlatmış… Sonra gece Fehim ve Faruk öğretmen bizi kursta topladı. Bize gördüklerimizi kimseye anlatmamamızı, anlatırsak kursun kapatılacağını ve okuyan yüzlerce kişinin mağdur olacağını ve bizim de onların günahına gireceğimizi söyledi…"

YALAN SÖYLEDİKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Kursta 10 yıldır gönüllü çalıştığını söyleyen Muhammed Kır, istismara uğrayan çocukların ailelerine gerçeği anlatmadıklarını kabul etti:

"Öğrencilerin ailelerine çok detaya girmeden çocuğun öğrenme konusunda isteksiz olduğunu belirterek kurstan almalarının daha iyi olacağını söyledik. Onlar da çocukları kurstan aldılar…"

Hiranur Vakfı davasında karar bozuldu! Utancı işleyenlerin cezaları değişti

Bir diğer gönüllü görevli Fehim Özmen de benzer ifadeler kullandı:

"Çocukların ailelerine açık bir şekilde bu konuları anlatmadık. Çocuk ailelerine, ‘eğitimlerde isteksiz olduklarını ve kurstan ayrılmalarının doğru olacağını’ söyledik"

İSTİSMARI İTİRAF ETTİ AMA 'ŞAKA YAPTIM" DEDİ!

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Sanık A.S. ifadesinde suçu kabul etti, ancak “şaka amaçlı” yaptığını iddia etti. 20 Eylül 2024’te tutuklanan A.S. çocuk cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede A.S. hakkında “beş kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamaları yöneltildi.

TARİKATÇILAR YARGILANMADI

Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada A.S. tutuklu olarak yargılandı. Ancak istismarı gizlemeye çalışan tarikat mensupları sadece “tanık” sıfatıyla dinlendi; haklarında herhangi bir yargı süreci işletilmedi.

50 YIL HAPİS VERİLDİ MAHKEME BAŞKANI TAHLİYE İSTEDİ

2 Ekim 2025’teki karar duruşmasında mahkeme heyeti, A.S.’ye beş mağdur için ayrı ayrı 10 yıl olmak üzere toplam 50 yıl hapis cezası verdi. Tutukluluk hâlinin devamına karar verildi. Karar oy çokluğuyla alınırken, mahkeme başkanı “çocuğun tahliye edilmesi gerektiği” yönünde karşı oy kullandı.

Mağdur çocukların avukatları, dava süresince İsmailağa tarikatına bağlı yurdun yetkililerinin de sorumluluğunun bulunduğunu belirterek yargılanmaları gerektiğini vurguladı. Ancak yurt görevlilerine ilişkin herhangi bir adli işlem başlatılmadı.