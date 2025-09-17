Hiranur Vakfı davasında karar bozuldu! Utancı işleyenlerin cezaları değişti

Hiranur Vakfı davasında karar bozuldu! Utancı işleyenlerin cezaları değişti
Yayınlanma:
Türkiye'yi ayağa kaldıran HKG davasında verilen cezalar bozuldu. Yargıtay istinaf mahkemesinin dosyayı yeniden yerel mahkemeye göndermesini "usul hatası" olarak değerlendirdi. Daha önce 36 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir İstekli’ye 37 yıl, 18 yıl 9 ay hapis cezası alan baba Yusuf Ziya Gümüşel’in cezası ise 19 yıl 9 aya çıkarıldı.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, daha 6 yaşındayken tarikat üyesi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilip yıllarca cinsel istismara maruz bırakıldığı davada sanıkların cezaları yeniden belirlendi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verilen mahkûmiyet kararlarını usulden bozarak davanın yeniden istinaf mahkemesinde görülmesine hükmetmişti.

CEZALAR YENİDEN BELİRLENDİ

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre sanıklara verilen cezaları inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 20’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemece kurulan hükmü bozmuştu. Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi tarafından istinafın duruşma açıp hüküm kurması gerektiği belirtilerek onama kararını bozmasının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi sanıklara verilen cezaları birer yıl artırdı.

Utanç davası sil baştan! İstinafın artırdığı ceza bozulduUtanç davası sil baştan! İstinafın artırdığı ceza bozuldu

Tutuklu sanıklardan Kadir İstekli 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 15 yıl olmak üzere toplam 37 yıl hapis cezasına çarptırdı. Aynı davada vakfın kurucusu ve H.K.G'nin babası tutuklu sanık Yusuf Ziya Gümüşel’e ise 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 19 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

