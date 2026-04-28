Tarihi eser operasyonu: 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde tarihi dokunun tahrip edilmesini önlemek ve kaçak kazı faaliyetlerini durdurmak amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, kültürel mirasa yönelik bir saldırı suçüstü engellendi.

KIRSAL ALANDA KAÇAK KAZI OPERASYONU

Jandarma ekipleri, ilçenin kırsal bölgesinde izinsiz kazı yapıldığına dair alınan istihbaratı değerlendirerek harekete geçti.

Belirlenen noktaya düzenlenen baskında, yer altında gizli çalışmalar yürüten 8 şüpheli yakalanarak etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında kazı alanında bulunan A.Ş, M.A.Ç, İ.O.Y, O.K, M.U, O.G, Ş.T. ve Y.D. isimli şahıslar, suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı.

TEKNİK EKİPMANLARA EL KONULDU

Tarihi alanlarda tahribat yaratan şahısların yanlarında getirdikleri teknik malzemeler de ele geçirildi. Ele geçirilen envanter arasında bir adet dalgıç motor, elektrikli delici alet, su tahliyesi için kullanılan 45 metre uzunluğunda boru ve kazı işlemlerinde kullanılan 4 litre benzin yer aldı.

Ayrıca kazı sahasında bulunan kazma, kürek, keser ve çeşitli kırıcı ekipmanlara, adli süreçte delil olarak kullanılmak üzere el konulduğu bildirildi.

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Suçüstü yakalanan zanlılar, ifade işlemleri ve yasal prosedürlerin tamamlanması amacıyla jandarma komutanlığına götürüldü. Bölgedeki kültürel varlıkların korunması adına yürütülen denetimlerin kararlılıkla süreceği öğrenilirken, gözaltındaki 8 şüphelinin sorgu süreci devam ediyor. (AA)