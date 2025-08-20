Tarihi camide çirkin görüntüler tepki çekti! 4 ayrı dilde yapılan uyarı da çözüm olmadı

Tarihi camide çirkin görüntüler tepki çekti! 4 ayrı dilde yapılan uyarı da çözüm olmadı
Yayınlanma:
Van’ın önemli yapılarından olan, Mimar Sinan’ın eseri Hüsrev Paşa Camii’de tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. Turistlerin, caminin içinde uygunsuz kıyafetlerle çekilen fotoğrafları büyük bir tartışma yaratırken konuyla ilgili 4 farklı dilde uyarı tabelaları asıldı ancak bu tabelalar da bir çözüm getirmedi.

Van’ın değerli yapılarından biri olan ve turizm açısından ön plana çıkan yapılarından biri olan Hüsrev Paşa Camii, son günlerde turistlerin ziyaret sırasında giydikleri kıyafetler ve cami içindeki pozları sebebiyle gündem yarattı. 1567 yılında yapılan ve Mimar Sinan’ın bölgede inşa ettiği tek eser olan Hüsrev Paşa Camii’nde son günlerde şort ve benzeri kıyafetlerle dolaşan turistler tepki çekti.

Sadece yabancı turistler değil, bazı yerli ziyaretçilerin de camiyi fotoğraf stüdyosu gibi kullandığı, yüksek sesle bağırarak konuştukları, uygunsuz pozlar verdikleri ve giyim adabına uymadıkları bildirildi.

cami.webp

DÖRT DİLDE UYARI ASILDI, ÇÖZÜM OLMADI!

Söz konusu duruma ilişkin Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe dillerinde “İslam dininde caminin avlusu caminin içi gibi kabul edilir ve önem verilir” yazılı tabelalar asıldı fakat bu uyarılarında ziyaretçiler tarafından dikkate alınmadığı belirtildi.

cami2.webp

Ayasofya kundakçısı İncil yakmış! Kıyafetine kadar her şeyi planlamışAyasofya kundakçısı İncil yakmış! Kıyafetine kadar her şeyi planlamış

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı