Tarihi camide çirkin görüntüler tepki çekti! 4 ayrı dilde yapılan uyarı da çözüm olmadı

Van’ın değerli yapılarından biri olan ve turizm açısından ön plana çıkan yapılarından biri olan Hüsrev Paşa Camii, son günlerde turistlerin ziyaret sırasında giydikleri kıyafetler ve cami içindeki pozları sebebiyle gündem yarattı. 1567 yılında yapılan ve Mimar Sinan’ın bölgede inşa ettiği tek eser olan Hüsrev Paşa Camii’nde son günlerde şort ve benzeri kıyafetlerle dolaşan turistler tepki çekti.

Sadece yabancı turistler değil, bazı yerli ziyaretçilerin de camiyi fotoğraf stüdyosu gibi kullandığı, yüksek sesle bağırarak konuştukları, uygunsuz pozlar verdikleri ve giyim adabına uymadıkları bildirildi.

DÖRT DİLDE UYARI ASILDI, ÇÖZÜM OLMADI!

Söz konusu duruma ilişkin Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe dillerinde “İslam dininde caminin avlusu caminin içi gibi kabul edilir ve önem verilir” yazılı tabelalar asıldı fakat bu uyarılarında ziyaretçiler tarafından dikkate alınmadığı belirtildi.

