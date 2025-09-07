Tarihi Akdamar Kilisesi'nde yıllık ayinlerin 13'üncüsü düzenlendi

Yayınlanma:
Van Gölü'ndeki Akdamar adasında yer alan 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 13'üncü yıllık ayin düzenlendi. Ayine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan başkanlık etti.

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 13'üncü ayin düzenlendi. Yılda bir kez yapılan ayine yurt içi ve dışından çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın başkanlık ettiği ayin için sabah saatlerinden itibaren Van'ın Gevaş ilçesindeki iskeleye gelen katılımcılar, güvenlik kontrollerinin ardından teknelerle adaya ulaştı. Van Büyükşehir Belediyesi deniz otobüsleri ayin için ek seferler düzenledi.

95 YIL SONRA İBADETE AÇILDI

2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen ve 2007'de "Anıt Müze" olarak açılan kilise, 19 Eylül 2010'da 95 yıl aradan sonra ilk kez ibadete açılmıştı. O tarihten bu yana her yıl eylül ayının ilk pazar günü ayin düzenleniyor.

Patrik Maşalyan, yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ve İngiltere'nin dini önderi Episkopos Hovagim Manukyan'ın da katıldığı ayin, Ermeni cemaati için tarihi önem taşıyor.

İmamoğlu'ndan Azerbaycan-Ermenistan açıklaması: Türkiye sürece dahil olmalıİmamoğlu'ndan Azerbaycan-Ermenistan açıklaması: Türkiye sürece dahil olmalı

Paşinyan'dan 'Türkiye-Ermenistan sınırı' açıklamasıPaşinyan'dan 'Türkiye-Ermenistan sınırı' açıklaması

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

