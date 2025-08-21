Paşinyan'dan 'Türkiye-Ermenistan sınırı' açıklaması

Paşinyan'dan 'Türkiye-Ermenistan sınırı' açıklaması
Yayınlanma:
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile sınırların açılacağına inandığını belirterek, bu yönde doğrudan müzakereler yürüttüklerini söyledi.

Paşinyan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da basına yaptığı açıklamada Türkiye-Ermenistan ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye ile doğrudan müzakereler yürüttüklerini bildiren Paşinyan, "Ermenistan sınırları yalnızca Türkiye üzerinden değil, farklı yönlerden de açılabilir. Ermenistan-Türkiye sınırının açılacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınır kapıları da dahil olmak üzere tüm sınır kapılarında her türlü sadeleştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRMAYACAK

Ermenistan hükümetinin 2026 devlet bütçesinde savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmayı planlamadığını söyleyen Paşinyan, ekibinin kararını mantıklı bulduğunu, süreci analiz etmeyi sürdüreceklerini ve kararlarının kısa, orta ve uzun vadeli gelişmelere göre şekilleneceğini kaydetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı