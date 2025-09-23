Tarih verildi: Marmara'ya beklenen yağış geliyor!

Yayınlanma:
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Dr. Deniz Demirhan, Marmara Bölgesi’nde perşembe gününden itibaren yağış beklendiğini, sıcaklıkların 10 derece birden düşebileceğini duyurdu.

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, Türkiye ve Marmara Bölgesi’nde yaz aylarında yaşanan sıcaklık artışları ve kuraklık risklerine dikkat çekti. Demirhan, Marmara Bölgesi'nde perşembeden itibaren yağış beklendiğini, yağışların 4 Ekim’e kadar sürebileceğini ve sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceğini belirtti.

SICAKLIKLAR ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Demirhan; haziran, temmuz ve ağustosta Türkiye genelinde sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olduğunu belirterek, haziranda 1,2; temmuzda 1,9 ve ağustosta 1,4 derece artış yaşandığını kaydetti. Marmara Bölgesi’nde sıcaklık artışlarının daha belirgin olduğunu vurgulayan Demirhan, özellikle Florya ve Trakya bölgelerinde ani ve yüksek sıcaklık artışları gözlendiğini aktardı.

YAĞIŞLAR AZALDI, KURAKLIK UYARISI

Yaz boyunca yüksek basınç altında kalan Türkiye’nin yağışlardan yoksun kaldığını ifade eden Demirhan, Marmara Bölgesi’nde kuraklığın yoğun hissedildiğini söyledi. Kuraklığın meteorolojik, hidrolojik, tarımsal ve sosyoekonomik aşamaları olduğunu belirten Demirhan, yağışların devam etmemesi halinde Türkiye’nin 2030’lara kadar kurak bir sürece girebileceğini ifade etti.

PERŞEMBEDEN İTİBAREN YAĞIŞ GELİYOR

Dr. Demirhan, Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların şu anda 24-25 derece civarında olduğunu, perşembe gününden itibaren bölgeye yağış gelmesi halinde sıcaklıklarda yaklaşık 10 derecelik düşüş olabileceğini söyledi. Yağışların 4 Ekim’e kadar sürebileceğini belirten Demirhan, günlük verilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

