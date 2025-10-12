Tarih verildi! Erzurum için uyarı yapıldı

Tarih verildi! Erzurum için uyarı yapıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve 2 bin rakımlı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, Erzurum ve ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak, 2 bin metre üzeri rakıma sahip yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği belirtildi.

KRİTİK UYARI YAPILDI

Yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edilen açıklamada, vatandaşlar, kuvvetli yağışlarla, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Kaynak:AA

